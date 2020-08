Crevalcore: progetto ripartenza “A scuola in sicurezza”

Carissimi,

desidero mettervi al corrente di quanto io e il mio staff, sulla base delle indicazioni ministeriali e in sinergia con l’Ente Locale, stiamo approntando per garantire, il 14 Settembre 2020, la ripartenza delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e secondaria del nostro Istituto.

Come immaginerete, in questi mesi, non ci siamo mai fermati, ma anzi abbiamo cercato di risolvere tutte le situazioni problematiche, al fine di garantire a tutti gli alunni e studenti del nostro Istituto la frequenza scolastica in sicurezza e a tutto il Personale Docente e Ata di lavorare senza rischi, consapevoli, tuttavia, che il rischio zero non esiste.

Non dimentichiamo, però, mai che abbiamo il dovere di garantire, al contempo, la tutela della qualità dei processi di insegnamento e apprendimento, di tener fede all’offerta formativa con i progetti già avviati, e di prevenire qualsiasi forma di dispersione scolastica.

Non tutte le informazioni in nostro possesso sono al momento complete e chiare; vi prego di dare il giusto peso alle notizie veicolate tramite i media, in quanto è necessario affidarsi solo agli atti, ai decreti, alle circolari in nostro possesso, che potrete leggere, come nei mesi scorsi, o sul nostro sito o su quello dell’USR dell’Emilia Romagna. In particolare, comunico che per le scuole dell’infanzia al momento le indicazioni non sono esaustive; attendiamo a breve la pubblicazione delle “Linee guida 0-6 anni”.

Il nostro lavoro sta quindi procedendo di pari passo con le indicazioni che riceviamo e si adatta al mutare (frequente) delle stesse.

Qualche giorno fa abbiamo fatto richiesta all’USR dell’Emilia Romagna, di organico aggiuntivo, per il personale Docente della scuola dell’Infanzia e per il Personale Ata, con funzione di collaboratore scolastico, ma ad oggi non sappiamo ancora se e in quale misura ci verrà assegnato del personale aggiuntivo per far fronte alla situazione.

Ciò risulta particolarmente significativo per le scuole dell’infanzia, perché abbiamo necessità di un numero maggiore di insegnanti, vista la necessità di lavorare con gruppi più ridotti di bambini, in particolare in alcune classi più numerose, e vista la nostra scelta di garantire l’intero orario scelto dalle famiglie.

A seguito della Conferenza di servizio indetta dal Sindaco di Crevalcore, come da tutti gli altri Sindaci d’Italia, abbiamo costituito un Comitato per lo studio e l’attuazione delle misure di sicurezza e protezione per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, dove i soggetti coinvolti sono il Sindaco, l’Assessore all’Istruzione, il Dirigente scolastico, l’Ufficio tecnico del Comune, i Genitori del Consiglio di Istituto, i Docenti, i collaboratori scolastici.

I temi che stiamo affrontando sono:

Verifica della capienza delle aule con i parametri attualmente previsti per il distanziamento sociale.

Reperimento di nuovi spazi all’interno degli edifici scolatici, anche con interventi di edilizia leggera, a carico del Comune di Crevalcore e in collaborazione con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dell’IC di Crevalcore, Ingegner Testa.

Modifica degli arredi e del loro posizionamento per recuperare spazio nelle aule ( acquisto da parte del Comune di Crevalcore di banchi e sedie con specifiche misure e regolabili in altezza; acquisizione, tramite richiesta al Ministero, di sedie innovative per la scuola secondaria; acquisto da parte nostra di banchi e sedie monoposti specifici per la scuola dell’infanzia; spostamento di tutti gli armadi e gli scaffali nei corridoi; smaltimento di oggetti e materiali non sanificabili quotidianamente).

Organizzazione e gestione del servizio mensa alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria

Ipotesi di organizzazione del modello didattico con richiesta, come dicevo, all’Ufficio scolastico, di ulteriori risorse.

La prossima fase di lavoro, da attuare nel mese di agosto, sarà dedicata a:

Organizzazione degli ingressi e delle uscite per evitare assembramenti e per evitare uno scaglionamento degli orari che sarà, eventualmente, contenuto.

Stesura dei protocolli per le attività e gli spostamenti: indicazione e segnatura tramite posizionamento di nastro adesivo dei percorsi per gli alunni negli edifici, utilizzo dei bagni, suddivisione degli spazi per la ricreazione, che si svolgerà sempre all’aperto (tempo permettendo) in spazi definiti per ogni classe.

Esposizione della cartellonistica personalizzata dell’IC di Crevalcore, per alunni, studenti e Personale che li aiuti a tenere comportamenti idonei a prevenire il contagio.

Segnatura con posizionamento sul pavimento, attraverso nastro adesivo, di tutti i banchi e le sedie, per mantenere il distanziamento.

All’avvio di tutte le attività didattiche, elementi fondamentali saranno la responsabilizzazione degli alunni, di tutte le età, per l’attuazione di comportamenti sicuri, e la collaborazione di voi Genitori e di tutto il Personale dell’Istituto. Servirà pazienza, spirito di adattamento e sinergia; tutto ciò è necessario per scongiurare il rischio di un altro fermo delle attività didattiche, qualora nella nostra scuola dovesse svilupparsi un focolaio o qualora l’andamento epidemiologico peggiori.

A questi aggiornamenti generali, seguiranno informazioni dettagliate relative al:

Calendario scolastico e all’avvio delle lezioni con orari specifici per le prime due settimane fino al 26 Settembre 2020.

Materiali scolastici: a causa delle regole per la sicurezza e la prevenzione, i materiali scolastici comuni non saranno possibili ed anche quelli individuali dovranno essere ridotti al minimo; si consiglia, quindi, di attendere le indicazioni delle insegnanti prima di fare qualsiasi tipo di acquisto. Tutte le comunicazioni tra docenti e genitori avverranno tramite registro elettronico.

Piano di apprendimento individualizzato: I ragazzi della scuola secondaria che insieme alla scheda di valutazione hanno ricevuto il Piano di apprendimento individualizzato, con l’indicazione del recupero a settembre, dovranno frequentare le attività di recupero, in date e orari che comunicheremo in seguito. Le famiglie degli alunni coinvolti riceveranno comunicazione individuale via registro elettronico entro la fine del mese di agosto. Lo stesso vale per gli alunni della scuola primaria e per quelle classi i cui Docenti abbiano manifestato la volontà di integrare le programmazioni svolte durante la didattica a distanza.

Di tutto vi darò via via informazioni precise. Vi consiglio perciò caldamente di controllare il sito istituzionale e il registro elettronico. Allego alla presente una Presentazione in Power Point, con le parole e i concetti chiave della “ripartenza”.

Si comunica, inoltre, che al fine di dare ulteriori aggiornamenti, prima dell’avvio delle attività didattiche, e viste le necessità di evitare il più possibile assembramenti, i Genitori Rappresentanti eletti nello scorso anno scolastico sono invitati ai seguenti incontri:

➢ lunedì 31 agosto 2020 ore 18.30: presso l’Aula Magna di via Sacco e Vanzetti 100: tutti i Genitori Rappresentanti della Scuola dell’Infanzia di tutti i plessi, “Dozza”, “Paltrinieri” e “Calanca”.

➢ mercoledì 2 Settembre 2020 ore 18.30: presso l’Aula Magna di via Sacco e Vanzetti 100: tutti i Genitori Rappresentanti della Scuola Primaria “Lodi” e “Pizzoli”.

➢ giovedì 3 Settembre 2020 ore 18.30: presso l’Aula Magna di via Sacco e Vanzetti 100: tutti i Genitori Rappresentanti della Scuola Secondaria di I grado “M.Polo”.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Stefania Neroni