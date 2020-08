Decima: Circolo Arci Decima e Musicafiaba in “Tra i rami di un albero”

Giovedì 20 agosto alle ore 21.30 presso il giardino della Ca’ Granda in via Carradona 1 a Decima, il Circolo Arci Decima, in collaborazione con Musicafiaba, presenterà “Tra i rami di un albero”, evento che attraverso le suggestive narrazioni di Simona Zavaglia e l’emozionante musica dal vivo di Stefano Melloni al clarinetto sensibilizzerà tutti i presenti sull’importanza dei nostri amici alberi come tana e rifugio, come amici con cui giocare, come fonte di vita da respirare.

Per informazioni: tel. 334.1035195, arcidecima.cultura@libero.it.

Evento gratuito, prenotazione obbligatoria.