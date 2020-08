Estate in città metropolitana: gli appuntamenti dal 3 al 9 agosto

Settimana ricca di appuntamenti su tutto il territorio della città metropolitana quella che va dal 3 al 9 agosto, tra concerti, spettacoli, film e passeggiate per grandi e piccoli.

Per quanto riguarda Bologna Estate la settimana si apre a Castel San Pietro Terme con il concerto “L’oro di Vienna” dell’Orchestra Arturo Toscanini. Sempre lunedì la musica è protagonista anche a Trebbo di Reno (Castel Maggiore) con “Alma swing” nell’ambito di “RenoRoadJazz” (rimandato al 5 agosto a causa del maltempo).

Martedì 4 agosto a Medicina appuntamento con “Con viva voce“, spettacolo dedicato ai bambini.

Mercoledì 5 agosto alla Rocca Sforzesca di Imola Elena Bucci e Ensemble Duomo portano in scena “Vite da cinema: come la favola di Guerra e Fellini è diventata memoria di tutti“; giovedì 6, invece, la Rocca Sforzesca di Dozza ospita “Sere d’estate fresche di vino a corte“, incontri e degustazioni con i vini dell’Emilia-Romagna. Per chi vuole saperne di più di stelle e pianeti l’appuntamento è a Pianoro con un’osservazione astronomica al calar del sole; a Crevalcore serata dedicata alla musica gipsy jazz, swing, etnica con il concerto “Gipsy Caravan” che prende vita nello spazio agri-culturale delle Sementerie Artistiche. Medicina propone una serata di teatro con lo spettacolo “Troy Story”, ancora teatro, ma a Toscanella di Dozza, con l’ultimo appuntamento della rassegna “Sotto le stelle di Dozza – Teatro Cabaret Canzone – I Comici del Borgo”. Concerto di Claudia Cieli a San Pietro in Casale nell’ambito della rassegna “Borghi e Frazioni in Musica”. A Longara (Calderara di Reno) ottavo e ultimo appuntamento con il “Calderara Summer Festival” che presenta la pellicola di Mimmo Calopresti “Aspromonte – La terra degli ultimi“.

Venerdì 7 agosto a Bentivoglio l’appuntamento è con il concerto “Nat and Nat – Tributo a Natalie e Nat King Cole“, a San Giovanni in Persiceto omaggio a Fellini con il suo “Otto e mezzo“, a Castenaso si balla sulle note del trio “Jackpot“.

Il fine settimana si apre ad Alto Reno Terme con l’escursione “I mulini del Randaragna” in programma sabato 8.

Sempre sabato il Porretta Prog presenta “Le Train Bleu in concerto” a Porretta Terme, la musica è protagonista anche a Bubano (Mordano) con “I Got Rhythm: in crossover tra classico e jazz” dell’Ensemble la Toscanini.

A Montepastore (Monte San Pietro) c’è “Calici di stelle“, appuntamento dedicato a San Lorenzo, la Notte delle stelle cadenti. Crevalcore propone una serata di cinema con “La prima vacanza non si scorda mai“. A Castel San Pietro Terme concerto “Quarzett + Alice Calzolari” a cura di Officine musicali; a Longara (Calderara di Reno) spettacolo di burattini “A spasso con Sandrone” e a Casalfiumanese sono in programma le passeggiate di “Geo-vagando” (anche domenica).

Domenica 9 agosto con la rassegna “Dei suoni i passi” ci si sposta a Benedetto Val di Sambro per una camminata con partenza e arrivo a Qualto. Si resta in Appennino con “In mezzo scorre il fiume – percorsi fra musica e natura” che alla Casa del Fiume di Borgo Tossignano propone il concerto “Gajè” del Gipsy Swing Trio. A Porretta Terme torna l’appuntamento estivo con l’opera dal titolo “Prendo un caffè e torno all’opera“.

Esibizione di giocoleria con gli strani marchingegni del Dottor Stock a San Giovanni in Persiceto nell’ambito di “Fellini100: sogni di provincia”. A Crevalcore le Sementerie Artistiche propongono lo spettacolo “Manzoni senza filtro” di e con Manuela De Meo.



Ricordiamo che ogni venerdì e sabato ci si rilassa fino a notte al Villaggio della Salute Più di Monterenzio con l’apertura apertura serale della piscina anti-age esterna e dell’ampio spazio verde all’intorno (Acquapark by night).

Inoltre, il cinema ci accompagnerà tutte le sere nella Rocca sforzesca di Imola, in tanti comuni della pianura con B’est movie e anche nei i comuni del circondario imolese con la rassegna Cinema in Tour. A Castiglione dei Pepoli proiezioni all’aperto ogni martedì, mentre a Molinella c’è “Drive in all’ex zuccherificio”. A Vergato il 5 agosto si chiude la rassegna “Brividi d’estate”.



La programmazione di CRINALI comincia lunedì 3 agosto con una passeggiata musicale della rassegna “Infrasuoni/Eco della musica”. L’appuntamento è a Vergato dalle 10 alle 12 con Piero Odorici (Sax). Mercoledì 5 agosto “Le passeggiate della cisterna” ci portano “Nel cuore dell’Alpe di Monghidoro”; mentre sabato 8 agosto l’appuntamento è con Lagolandia che propone il Sentiero musicale (Castiglione dei Pepoli-Rifugio Ranuzzi-Crocicchi-Bagucci-Castiglione dei Pepoli).

Nel fine settimana torna la rassegna “Infrasuoni/Eco della musica” che a Lizzano in Belvedere sabato inaugura il “Sentiero degi scrittori” (Pianaccio-Madonna del Faggio-Pianaccio), a Castel di Casio propone il percorso “Pieve di Casio Chiesa-Marzolara-Malpasso-Crocetta” e a Castel d’Aiano organizza la camminata “Acque cristalline e cascate di Rio Canali”. Infine, a Grizzana Morandi alle 16 parte il percorso “La montagna incantata” che si sviluppa lungo l’itinerario: La Costa-Campolo-Montovolo-Balzo di Santa Caterina. Domenica tocca a Castel di Casio con il percorso “Badi-Massovrana-Fontana dell’amore-Lago di Suviana”, infine, a Vergato con Germano Bonaveri si passa per Liserna.

A Castel del Rio sempre domenica la rassegna “Dei suoni i passi” organizza la “Camminata del Ponte Alidosi” (Oasi Ponte Alidosi-Strada Panoramica-Castello di Cantagallo-Ponte Alidosi), mentre a San Benedetto Val di Sambro c’è la camminata con partenza e arrivo a Qualto in compagnia di Riccardo Tesi e Claudio Carboni. Due gli appuntamenti di Lagolandia a Castiglione dei Pepoli: al mattino con il Sentiero storico (Baragazza-Bocca di Rio-Baragazza) e nel pomeriggio con il Sentiero d’amore (Creda-Lago di Santa Maria-Creda).

Il programma completo è su crinalibologna.it



Sono tanti gli eventi in programma nei comuni del territorio metropolitano. In particolare segnaliamo:

a Budrio lunedì 3 agosto concerto dell’Ocarina Ensemble, a Bazzano (Valsamoggia) va in scena il Teatro delle Temperie con lo spettacolo “La fiera del disumano“. Serata musicale a Ozzano dell’Emilia martedì 4 agosto organizzata dall’Istituto Ramazzini.

Mercoledì 5 agosto a Casalecchio di Reno passeggiata “Mystery Tour alla Chiusa di Casalecchio“. A Imola la programmazione estiva “Oasi in città” propone l’appuntamento “Freschi di stampa“: la biblioteca ospiterà Ivano Marescotti e Maurizio Garuti con una rilettura dal vivo tratta dal romanzo “Il cuore delle donne”, accompagnati per l’occasione da Paola Ballanti.

Giovedì 6 a Imola c’è “Rocca al tramonto” passeggiata tra le mura della fortezza accompagnati da una guida.

Venerdì 7 agosto concerto in piazza a Pianoro con i “Tropical Swingers“. Sabato 8 agosto a Casalecchio di Reno all’interno della rassegna “Corti, Chiese e Cortili” concerto “Minor Mali” dei Minor Swing Quartet, nel parco di Villa Salina a Castel Maggiore l’appuntamento è con “Il Premio Alberghini” che propone una serata dedicata alle escursioni pianistiche.

Infine, domenica 9 agosto al Centro Parco San Teodoro di Monteveglio (Valsamoggia) appuntamento astronomico dell’estate con lo sciame meteorico delle Perseidi.

