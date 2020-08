“Ferragosto Insieme” ad Anzola dell’Emilia

Anche quest’anno vi aspettiamo in Piazza Grimandi per passare il Ferragosto in compagnia.

Venerdì 14 agosto, dalle 18, i volontari della Pro Loco Anzola Emilia vi aspettano con le loro buonissime crescentine e le fragranti raviole.

Tutto è organizzato nel rispetto dei protocolli anti-covid: mascherina, igienizzazione, distanze di sicurezza. Per questo motivo non sarà possibile, la sera, ballare in piazza, ma si potrà ascoltare la musica del DJ Larry e stare insieme!

Vi aspettiamo numerosi.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola