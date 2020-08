Il 10 e l’11 agosto arrivano le Persiceteidi

Anche quest’anno il Gruppo Astrofili Persicetani non fa mancare il tradizionale evento di osservazione in occasione delle “Lacrime di S.Lorenzo”: stasera e domani dalle ore 21.30 alle 23.30 presso l’Osservatorio Astronomico (vicolo Baciadonne 1) tutti con il naso all’insù per ammirare il suggestivo spettacolo delle stelle cadenti.

A causa dell’emergenza Covid-19 l’appuntamento si svolgerà in versione ridotta con semplice descrizione del cielo stellato e proiezione di oggetti celesti e non sarà possibile accedere agli strumenti e al Planetario.

Ci si potrà sdraiare come sempre sul prato per osservare il fenomeno ma si raccomanda di mantenere la distanza interpersonale, e di usare la mascherina dove questo non fosse possibile.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto