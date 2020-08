Immigrazione straniera in Emilia-Romagna, online il rapporto 2020

Pubblicata la ventesima edizione del Rapporto annuale dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, che ribadisce come la conoscenza statistica sia un elemento fondamentale per impostare e realizzare politiche di integrazione efficaci ed inclusive nel quadro di una normativa regionale, la L.R 5/2004, che ha assunto il fenomeno migratorio come componente stabile e organica della comunità regionale e che si fonda sull’ottica di garantire pari opportunità per migranti e nativi.

Tra i principali argomenti trattati:

Dati demografici e flussi migratori in Emilia-Romagna

Mercato del lavoro, infortuni e malattie professionali

Istruzione

Abitare

Servizi sociali e socio-assistenziali

Sanità

Devianza

In allegato il Manifesto della comunicazione istituzionale interculturale.

regione.emilia-romagna.it