In distribuzione il pieghevole “Crevalcore e il suo territorio”

Ami la natura e la mobilità dolce? Ami la storia e i suoi racconti? Ami l’arte e le sue meraviglie?

Allora il Comune di Crevalcore ti offre una nuova mappa dedicata a “Crevalcore e il suo territorio”; in formato pieghevole e tascabile, per orientarti e scegliere percorsi e itinerari, sempre immersi nella sua accogliente pianura.

Una mappa con informazioni aggiornate per suggerire subito, a turisti e visitatori, due percorsi da fare in bicicletta e un percorso consigliato per una camminata.

La mappa riporta su un lato, in versione “fumettistica”, ma rigorosa nei contenuti, la descrizione dell’Area di Riequilibrio Ecologico “Vasche ex zuccherificio”, evidenziandone gli accessi, i percorsi di visita, i punti attrezzati per l’osservazione e per la sosta e i punti di principale attrattiva per la flora, la fauna e il paesaggio.

Sull’altro lato, l’area verde viene messa in relazione con il territorio circostante, con una ulteriore planimetria e l’evidenziazione dei punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico.

La mappa “Crevalcore e il suo territorio” è in doppia lingua ed è il primo pieghevole della collana “Viaggio in provincia. Ritorno in pianura!”.

La mappa sarà in distribuzione, previo appuntamento, da lunedì 10 agosto 2020 presso l’Urp di Crevalcore, presso la Biblioteca Comunale, presso la locale Proloco, e anche presso il punto ExtraBo in piazza Maggiore a Bologna.

Il formato digitale della mappa, puoi trovarlo QUI:

https://www.comune.crevalcore.bo.it/

Per info: 051988311, oppure urp@comune.crevalcore.bo.it

Iniziativa realizzata dal Comune di Crevalcore, a cura di Sustenia Srl, in collaborazione con: Destinazione Turistica Metropolitana di Bologna – Bologna Welcome – Nelle Valli Bolognesi – Emil Banca – Coop. Campi d’Arte. Hanno aderito al progetto anche: Unione Reno Galliera, Comune di San Giovanni in Persiceto.

