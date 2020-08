La Coop Reno di Longara ringrazia i volontari della spesa

Ancora una volta le buone pratiche generano buone pratiche.

Oggi la Coop Reno di Longara ha voluto ringraziare i volontari della spesa, sia del progetto Spi Lega Calderara che dei Volontari della Protezione Civile Calderara di Reno, donando loro 20 buoni spesa. E i volontari, a loro volta, hanno donato immediatamente i buoni ricevuti alla Caritas di Longara affinché provveda a darli a chi ha bisogno.

Un circolo virtuoso che ci conferma che siAMO una comunità fantastica.



Ringrazio ancora una volta tutti i volontari e Coop Reno che ha anche donato al Comune 1000 mascherine. A tal proposito, come le buone formichine, sperando non ce ne sia bisogno, stiamo riunendo tutte le donazioni di DPI ricevute per fare fronte al bisogno in inverno in caso di necessità e non essere impreparati. Si, perché “le formiche sono buoni cittadini: mettono al primo posto gli interessi di gruppo” (Clarence Day).

dalla pagina Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara