Persiceto: con “Luci del varietà” si conclude la rassegna felliniana

Alle ore 21.15 a Persiceto torna il grande cinema al Chiostro di San Francesco con l’ultima proiezione della rassegna “Fellini100: sogni di provincia”, dedicata al regista in occasione del centenario dalla sua nascita: sul grande schermo un’autentica chicca per tutti gli appassionati cinefili, ovvero la prima vera prova registica del grande maestro, il film del 1951 “Luci del varietà”, girato in collaborazione con Alberto Lattuada e interpretato tra gli altri da Peppino De Filippo, Carlo Romano e Giulietta Masina: la pellicola anticipa il tema molto caro a Fellini del mondo dello spettacolo e delle sue distorsioni ed è incentrata su una compagnia di guitti affamati che rappresenta in uno squallido teatro di provincia la sua scalcinata rivista e il cui capocomico, un anziano straccione che convive con la sua prima attrice, si lascia irretire da una fresca campagnola, dando il via a una serie di incredibili vicissitudini amorose, che avranno inevitabilmente ripercussioni sulla compagnia e sui loro spettacoli.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto