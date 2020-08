Persiceto, con Wanda Circus tanti sorrisi e bambini felici

Pubblico con piacere uno dei tanti messaggi di ringraziamento arrivati al sottoscritto e all’URP per il mese di iniziative per i più piccoli organizzate da Chiara Wanda Maio al parco del centro sportivo nell’ambito del cartellone estivo del comune di Persiceto.

“Vorrei far arrivare un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale e a Wanda per averci intrattenuto con simpatia, educazione, e tanti sorrisi di bambini felici, in un contesto di totale sicurezza!

Spero proprio che questa esperienza diventi un appuntamento fisso a rallegrare l’estate del parco delle piscine.

Grazie di tutto.”

dalla pagina Fb di Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto