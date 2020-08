Persiceto: contributi extra dal Comune per le scuole paritarie

La Giunta del Comune di San Giovanni in Persiceto ha deliberato alcune misure straordinarie a sostegno di nidi e scuole d’infanzia paritarie del territorio e del servizio educativo sperimentale per l’infanzia 0-6, a fronte della sospensione delle attività educative e didattiche nei mesi passati per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Venerdì 7 agosto la Giunta comunale ha deliberato alcune misure straordinarie a sostegno delle scuole paritarie e del servizio educativo sperimentale per l’infanzia 0-6. In particolare l’Amministrazione comunale ha deciso di assegnare la propria quota del fondo regionale straordinario totalmente a favore dei nidi, delle scuole d’infanzia paritarie e del servizio educativo sperimentale 0-6, per un totale di € 40.013,64 ripartiti proporzionalmente sulla base dei bambini residenti della fascia 0-3 anni frequentanti l’anno educativo 2019/2020.

A questa somma il Comune ha aggiunto altri 27.000 euro di risorse comunali a favore degli istituti privati convenzionati che, oltre al servizio educativo per la fascia 0-3 anni, erogano anche un servizio di scuola dell’infanzia (fascia 3-6 anni).

Tali contributi sono stati deliberati a fronte dei provvedimenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 che nei mesi scorsi hanno comportato la sospensione delle ordinarie attività educative e didattiche: dopo aver dialogato con i rappresentanti delle scuole paritarie sulle criticità causate dai mesi di chiusura, l’Amministrazione comunale ha stanziato un totale di 67.000 euro che andrà a coprire buona parte delle perdite subite dalle scuole, al fine di non gravare ulteriormente sulle famiglie per il periodo in cui non hanno potuto usufruire del servizio.

Ufficio stampa Comune Persiceto