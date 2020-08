Persiceto Sport: Vis Basket, chiuso il roster della prima squadra

Dopo la fine anticipata del campionato di serie C Silver, dovuta ai noti motivi legati alla diffusione del virus Covid 19, la dirigenza biancoblù non ha perso tempo concentrandosi sul mercato e cercando di fare fronte ad una situazione non facile ed unica nel panorama sportivo italiano.

Il campionato 2019/2020 ha comunque espresso, ancora una volta, una Vis Basket capace di collocarsi stabilmente nelle parti alti del campionato e di raggiungere tranquillamente i playoff al momento della chiusura del torneo.

Il mercato biancoblù di quest’anno è stato caratterizzato da un ringiovanimento della squadra con le entrate di tre giovani di belle speranze provenienti dalla serie D (il playmaker Giovanni Ghedini, l’esterno Giacomo Manzi, ed il pivot Giulio Benuzzi), ma anche dalla conferma dei principali senatori della squadra (il trio Mancin, Mazza e Coslovi).

Molto alte le aspettative sul duo formato da Luca Rusticelli e Riccardo Zani, chiamati a confermare le proprie capacità tecniche in campo ed umane all’interno dello spogliatoio, ed in generale in palestra. Il giovane Stefano Pedretti, classe 2001, si è guadagnato sul campo la conferma per un secondo anno in serie C, dimostrando qualità atletiche fuori dal comune. Conferma anche per “Ale” Barone che non ha mai smesso di dare il suo contributo nella scorsa stagione sportiva.

Importante ritorno del figliol prodigo Luca Galli, che dovrà dimostrare davanti a società e tifosi i miglioramenti fatti vedere nelle serie minori.

Confermato, infine, per il quarto anno consecutivo l’intero staff tecnico: Enrico Belinelli nella qualità di Direttore Sportivo, Marco Berselli capo allenatore, Gabriele Buratti vice allenatore, Matteo Reatti preparatore atletico e Max Montalbani come addetto alle statistiche.

Una preziosa mano alla squadra dei “signori del basket persicetano”, il duo Marco Riccard e Sergio Savioli, sarà data dai ragazzi del Playground delle Piscine: Alessandro Ferrari e Luca Chendi, come team manager della squadra, Vittorio Scagliarini, che oltre alla prima squadra collabora attivamente con le giovanili, e Matteo Cremonini, divenuto oramai lo speaker per eccellenza dei biancoblù.

Enrico Adriano Belinelli