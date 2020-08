Persiceto, weekend di Ferragosto in piscina

Passa con noi il weekend di ferragosto!

Mantenendo le indicazioni di sicurezza cercheremo di non farci mancare niente in questa insolita estate 2020!



Sabato 15 agosto



• ore 12 lezione di fitness in vasca piccola con le nostre istruttrici

• ore 15 spettacolo con le bolle di sapone con Alekos Bubble Artist (https://www.facebook.com/AlekosBubbleArtist)

• ore 16 Babydance con Martino il Bagnino e la LIFC – Emilia Romagna

• ore 16.30 lezione di fitness in vasca piccola con le nostre istruttrici



Domenica 16 agosto



• ore 12 lezione di fitness in vasca piccola con le nostre istruttrici

• ore 15.30 Babydance con Martino il Bagnino e la LIFC – Emilia Romagna

• ore 16 lezione di fitness in vasca piccola con le nostre istruttrici

• ore 17 cocomerata nel parco



Gli orari sono indicativi e potrebbero subire qualche variazione.

dall’evento Fb Piscina San Giovanni in Persiceto