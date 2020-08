Polstrada Casalecchio, Piccinini (M5S): “Chiusura è sconfitta per territorio. Bonaccini chieda al Governo di salvaguardare il presidio”

“La chiusura della Polstrada di Casalecchio è una sconfitta per tutti e rischia di provocare gravi danni a tutto il nostro territorio. Per questo crediamo che sia doveroso da parte della Regione avviare al più presto un confronto con il Ministero dell’Interno per cercare fino all’ultimo di scongiurare questo epilogo”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia della chiusura del distaccamento della Polizia Stradale a Casalecchio di Reno. “Si tratta di un presidio aperto da più di 60 anni ed è incredibile che lo si voglia smantellare negando così ai cittadini un punto di riferimento sul fronte della sicurezza stradale in uno degli snodi di traffico più importanti d’Italia – aggiunge Silvia Piccinini – Visto che il presidente Bonaccini è sempre in prima linea nel chiedere velocità e impegno al Governo sul fronte delle infrastrutture, utilizzi lo stesso temperamento per la richiesta della salvaguardia e aumento dei servizi per il territorio” conclude la capogruppo regionale M5S.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna