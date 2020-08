Sabato 29 e domenica 30 agosto, allerta temporali su Terred’Acqua

La nostra regione è interessata da un’onda depressionaria associata ad un flusso di correnti instabili provenienti da sud- ovest. Tale configurazione è favorevole alla formazione di precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco organizzato su tutto il territorio regionale. I fenomeni saranno più probabili ed intensi sulle aree di crinale appenninico, in iniziale formazione sulle zone occidentali della regione ed in lento spostamento verso est nel corso della notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto. Le precipitazioni sono previste in rapida attenuazione ad iniziare dal pomeriggio di domenica 30 agosto. È prevista anche una ventilazione consistente dai quadranti meridionali con valori intorno a 60 / 74 Km/h, lungo la catena appenninica, fascia pedemontana e lungo la costa, con raffiche di intensità temporaneamente superiore anche associate ai fenomeni temporaleschi. La ventilazione è prevista in attenuazione nel corso della serata di domenica 30 agosto.

