Sala Bolognese, dal 31 agosto apre il nido d’infanzia “Arcobaleno”

Con i centri estivi per lo 0-3 abbiamo riaperto gli spazi dopo averli dovuti chiudere bruscamente lo scorso inverno, abbiamo sperimentato le bolle ed i piccolissimi gruppi, abbiamo rivisto i bimbi giocare nei giardini e riempire i muri di lavoretti e disegni… e mentre tutto questo ripartiva stavamo già lavorando per la riapertura del servizio nido. Così, appena uscite le linee definitive per il servizio, abbiamo lavorato per fare in modo che subito al ritorno dalle ferie si potesse ripartire affinchè i nostri bambini possano (ri)iniziare il loro percorso educativo ed i genitori possano riprendere il lavoro con più serenità.

Ci saranno alcuni cambiamenti dettati dalle norme previste dal governo per garantire quanto più possibile la sicurezza per bambini, genitori e personale impegnato nello svolgimento del servizio. Un esempio? Al nido è già stato installato un termo scanner per bambini, gli ingressi saranno concordati…

Oltre al servizio nido si sta lavorando già da tempo per la riorganizzazione di tutti i servizi relativi alla scuola: dalla mensa, al trasporto; servizi ai quali, è stato possibile iscriversi regolarmente. Allo stesso tempo è costante la collaborazione con l’Istituto Comprensivo per spazi e dotazioni necessarie per la ripartenza delle attività didattiche.

