Volt: potenziamento ferroviario, benissimo la Ravenna-Rimini, ora finiamo quello di Bologna

La Regione Emilia-Romagna, insieme al MIT, ha approvato il progetto del potenziamento della linea ferroviaria Ravenna-Rimini, dimezzando i tempi di frequenza. Un ottimo progetto che, come Volt, abbiamo sostenuto in campagna elettorale e per il quale arriva senza paura il nostro plauso.Ora però si guardi a Bologna, dove il progetto già finanziato del Servizio Ferroviario Metropolitano, è da 5 anni che giace incompleto sui tavoli della regione.Non si capisce perché un progetto come quello della metropolitana di superficie, che oggi porta 48.000 passeggeri al giorno e che una volta completato ne porterebbe 100.000, sparisca dal progetto di governo regionale.

Abbiamo 87 stazioni complete e funzionanti, treni costantemente pieni nelle ore di punta. Con coraggio la Regione si impegni ad ultimare il progetto.Gli interventi da fare per completare l’SFM sono tanto semplici quanto efficaci:



▶️Raddoppio della frequenza dei treni, arrivando ad una cadenza di un treno ogni 15 minuti nella zona di Bologna

▶️Rendere la Stazione di Bologna passante, in modo che non si debba cambiare treno in Stazione Centrale, camminando da Piazzale Est a Ovest (o contrario)

▶️Completare il sistema con Totem informativi in ogni stazione, cartellonistica SFM, un sistema unico di acquisto biglietti informatizzato.

L’SFM è un progetto a cui l’intera provincia di Bologna e la Regione Emilia-Romagna lavorano da 23 anni e che oggi è ad un vicolo cieco.Completarlo diminuirebbe drasticamente il traffico nella nostra provincia, farebbe risparmiare tempo e soldi ai lavoratori che ogni giorno si spostano sui nostri territori e pulirebbe l’aria della pianura più inquinata d’Europa.Chiediamo uno slancio alla Regione, completiamo insieme quest’opera. Con coraggio, verso la sostenibilità.



Volt Bologna