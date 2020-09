14 settembre 2020: avvio nuovo anno scolastico e scuola nuova a Sant’Agata Bolognese

In occasione del primo giorno di Scuola il nostro Comune apre il nuovo plesso scolastico, in via A.de Gasperi, sede della Scuola Secondaria di 1 grado.L’Amministrazione di Sant’Agata Bolognese consegna a studenti e studentesse una nuova Scuola, completamente antisismica, a norma prevenzione incendi, priva di barriere architettoniche e ad alte prestazioni energetiche.L’edificio è dotato di aule adeguatamente ampie per assicurare il distanziamento interpersonale, che dispongono di lavagne interattive di ultima generazione, illuminazione LED e di uscite dirette verso l’esterno.In attesa di poter presentare la nuova Scuola alle famiglie ed alla cittadinanza, siamo lieti di condividere con tutti voi un filmato “timelapse” che, in pochi minuti, riassume un anno di lavori ed illustra le principali caratteristiche del progetto.Si ringraziano lo Studio Archilinea, nella persona dell’Arch. Giuseppe Gervasi e tutto il suo staff, per la progettazione; e la Ditta Bottoli Costruzioni di Mantova per l’esecuzione dei lavori.

dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli sindaco