27 settembre, Anzola: avviso di interruzione energia elettrica

Nella giornata di domenica 27 settembre dalle ore 08:00 alle ore 14:00 nelle vie, (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) v. Simoni da 1 a 5, da 5b a 7b, 7d, v. Emilia 33c v Nepoti, 10, ci saranno interruzioni dell’energia elettrica rese necessarie, per svolgere in sicurezza i lavori di rete elettrica.

I cittadini interessati saranno avvisati con modalità adeguate ad assicurarne l’informazione, nel rispetto degli obblighi di servizio previsti dalla Delibera 646/15 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e sistema idrico.

dalla pagina FB del Comune di Anzola