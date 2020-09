28 settembre, inaugurato il rinnovato piazzale della Stazione Ferroviaria di Persiceto

Nella mattinata di oggi si è tenuta l’inaugurazione del nuovo piazzale della Stazione Ferroviaria di Persiceto, completamente ridisegnato e rinnovato. Questa importante opera, ora fruibile per tutta la cittadinanza, costituisce la prima parte dei lavori del progetto “Alt stazione”, finanziato dal Piano Periferie della Città Metropolitana di Bologna, che si pone l’obiettivo della riqualificazione delle infrastrutture urbane già esistenti per uno sviluppo del territorio sostenibile e della promozione della mobilità e del turismo ecologico. In questa ottica si inserisce anche la costruzione del nuovo edificio Bed&Bike adiacente alla Stazione, che costituirà punto di riferimento fondamentale per tutti i cicloturisti della Ciclovia Eurovelo 7, che sarà inaugurata entro l’anno. In occasione dell’evento, dopo i discorsi del Sindaco Lorenzo Pellegatti, del direttore dell’area pianificazione territoriale e mobilità della Città Metropolitana Alessandro Delpiano, del progettista e della responsabile dei lavori, è intervenuto anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. A seguire il Sindaco Lorenzo Pellegatti ha accompagnato il Presidente della Regione Stefano Bonaccini per una visita ai locali del Bed&Bike, attualmente in fase di ultimazione.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto