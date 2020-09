Asfalti, tutti i nuovi interventi a Calderara

Dopo aver asfaltato nei mesi scorsi piazza 2 agosto, via Pradazzo, via Crocetta e via Leonardo da Vinci, il piano prosegue ora con nuove manutenzioni, che cominceranno nel mese di ottobre.Questa seconda tranche di opere interesserà questi interventi:

via Larga, via Bastia, via Del Cerchio, via Ungheri (tra la rotonda Bugli e il civico 13), via Di Mezzo Ponente per il tratto compreso tra il ponticello sul Lavino e via Sacernia, i marciapiedi di Via I Maggio, il parcheggio di via Turati nei pressi del Centro Sociale “Bacchi”, dosso con attraversamento pedonale davanti al nuovo Nido d’infanzia “Mimosa”. Oltre a queste lavorazioni, sono previsti anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale col posizionamento di nuovi cartelli e la realizzazione di fasce di arresto e stalli parcheggi.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara