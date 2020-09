Avvicendamento di sacerdoti a Persiceto e Decima

Sia nel capoluogo che nella frazione di Decima è in corso in questi giorni un avvicendamento dei sacerdoti in base ai nuovi incarichi pastorali stabiliti dall’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi.Don Simone Nannetti ha salutato dopo 10 anni la comunità parrocchiale di San Matteo della Decima, che durante la celebrazione di domenica 13 settembre gli ha reso omaggio per la generosità profusa nel servizio pastorale di questi anni. Per domenica 27 settembre è atteso l’arrivo del nuovo parroco Monsignor Stefano Scanabissi.Ieri sera è stata celebrata invece la Messa per i 25 anni di sacerdozio di Don Giovanni Bonfiglioli, arciprete della parrocchia di San Giovanni Battista; per l’occasione il parroco ha salutato la comunità parrocchiale, in quanto nelle prossime settimane si trasferirà nella Chiesa di Santa Caterina di Strada Maggiore e assumerà inoltre anche la cura pastorale della parrocchia della Santissima Trinità. Al suo posto subentrerà nella carica di arciprete Don Lino Civerra, attualmente parroco di Santa Maria Maddalena a Porretta Terme.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto