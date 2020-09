“Bevilacqua in festa”: a settembre l’evento al campo sportivo parrocchiale di Crevalcore

L’Associazione di Volontariato Bimbilacqua, non rinuncia, anche in questo anno complicato, ad organizzare un evento in ricordo di Gabriele, scomparso prematuramente tre anni fa.

Saranno quattro serate, realizzate in collaborazione con il Comitato Manifestazioni Bevilacquesi, dove ci sarà, come da tradizione, del buon cibo con buona musica e esibizioni di vario tipo.

La manifestazione si svolgerà a Bevilacqua, frazione di Crevalcore, il 3-4-5-6 Settembre 2020, presso lo stand denominato Palasagre, e l’attiguo campo sportivo parrocchiale. Lo scopo dell’evento è raccogliere fondi da destinare al progetto “Protocollo Sarcoma” presso “La Città della Speranza” del Policlinico di Padova, per la ricerca contro la malattia che ha colpito Gabriele, e donare così materiale al reparto di Onco-ematologia Pediatrica dell’Ospedale di Cona (Fe).

(Prenotazione obbligatoria al 379 1672351)

dalla pagina FB del Comune di Crevalcore