Bologna. Bernini (FI): “Chiudere ex hub di via Mattei? Siamo pronti a fare la nostra parte”

Apprendo con favore che, secondo il presidente del quartiere San Vitale San Donato, è necessario chiudere l’ex hub di via Mattei. E lo dico senza polemiche, ricordando però che sono anni che il centrodestra segnala e denuncia la situazione di sovraffollamento, praticamente al collasso, di una struttura che deve necessariamente essere superata.

Se anche per il centrosinistra questa è una priorità, ne prendo atto positivamente. Non mi sembra però di ricordare particolari battaglie da parte dell’amministrazione comunale, e nemmeno sollecitazioni ai governi, regionale e nazionale, per arrivare alla chiusura dell’ex hub. Ma se, adesso, siamo tutti d’accordo sul fatto che sia palesemente insostenibile mantenere questa struttura sul territorio, ognuno dovrà fare la propria parte per ottenere un risultato che guardi esclusivamente al bene di Bologna. Mettendo finalmente da parte quegli odiosi stereotipi ideologici che finora non hanno consentito di affrontare, seriamente e senza condizionamenti, i problemi di insicurezza e di degrado che sono sotto gli occhi di tutti.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia