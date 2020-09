Bologna. Bernini (FI): “Gestione del fenomeno migratorio inadeguata”

A Bologna una famiglia di migranti irregolari, di origine tunisina e con due figli piccoli, si è rivolta ai Carabinieri per chiedere aiuto dopo essersi allontanata da un centro di accoglienza di Agrigento. La famiglia è stata rapidamente aiutata, mediante l’attivazione del pronto intervento sociale del Comune di Bologna. Al di là dell’accoglienza dovuta, soprattutto per la presenza di minori, è opportuna qualche riflessione sull’intera vicenda che fa emergere, in tutta la sua drammatica evidenza, l’inadeguatezza della gestione del fenomeno migratorio ormai fuori controllo; gestione che nulla ha a che fare con la vera integrazione, soprattutto quando si tratta di migranti economici, come quelli provenienti dalla Tunisia. E chissà quante altre storie, quante altre situazioni simili a questa gli enti locali, e i loro servizi sociali, devono fronteggiare ogni giorno. Domande che rivolgo al Governo che, sul tema, non riesce a dare risposte tempestive e davvero efficaci.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia