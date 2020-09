Bologna. Bernini (FI): “Solidarietà agli ambulanti, sul tema sicurezza servono proposte chiare e concrete”

Tutta la mia solidarietà a Natascia Merighi, minacciata da un pusher mentre era al lavoro dietro al suo banco nel Parco della Montagnola, sabato scorso. Il grido di allarme lanciato dagli ambulanti sul degrado e l’illegalità contro cui, tutti i giorni, si deve combattere a Bologna, deve essere assolutamente raccolto dalle Istituzioni e tradursi in fatti e azioni volte a ripristinare sicurezza e ordine pubblico. Sono al loro fianco in questa giusta battaglia, fortemente convinta che la manifestazione di protesta, che gli ambulanti hanno organizzato per il 18 settembre, debba essere un momento di riflessione per richiamare chi di dovere ad assumere giuste e doverose iniziative. Non è più ammissibile questa sorta di “tolleranza” nei confronti di tanti e tali problemi, primo tra tutti quello dello spaccio. E mi auguro che anche l’amministrazione comunale voglia parteciparvi e portare finalmente qualche proposta concreta, perché questo silenzio sui problemi evidenti di sicurezza che esistono a Bologna, rischia di diventare davvero assordante.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia