“Buon inizio e buon anno scolastico” dal sindaco di Calderara

Ci siamo, si parte.

Domani (14 settembre ndr) primo giorno di scuola.

Sarà sicuramente una scuola diversa da quella cui i nostri bambini e ragazzi erano abituati, ma sarà Scuola, con la S maiuscola, mancata molto in questi mesi.

Per questo primo giorno di Scuola che ci attende voglio usare le bellissime parole del Cardinale Zuppi, perché la Scuola è “piena di vita e aiuta ciascuno a vivere bene, a rispettarsi, a conoscersi, a costruire la casa comune dove viviamo. Quanto sei importante. Che situazione difficile abbiamo vissuto e stiamo affrontando. Chi lo avrebbe mai immaginato. Quante abitudini ha fatto cambiare a tutti e anche quante cose vere abbiamo imparato. Dobbiamo ancora stare attenti, avere pazienza e prudenza (sono due virtù che spesso abbiamo considerato poco ma che sono così importanti) e rispettare le regole per non mettere in pericolo nessuno”.

Da Sindaco e da padre, il mio più affettuoso augurio di un anno scolastico intenso, divertente, fruttuoso, inclusivo.

Viviamo un’epoca diversa dalle precedenti dove spesso quello cui eravamo abituati non si potrà fare o si potrà fare in modo diverso. Toccherà a noi tutti avere cura e rispetto delle regole: misurare la febbre tutte le mattine ai propri figli, applicare le regole del distanziamento sociale non creando assembramenti, indossare la mascherina per accompagnarli entrando nelle pertinenze scolastiche.

Iniziamo questo primo giorno di scuola senza ansie ma con il sorriso per i nostri piccoli e grandi studenti, e se ci sarà da migliorare qualcosa non ci tireremo indietro, ma adesso partiamo, ripartiamo con responsabilità, uniti e coesi.

A tutti i nostri bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti, personale scolastico e comunale BUON INIZIO E BUON ANNO SCOLASTICO, con i miei ringraziamenti a tutti per gli sforzi comuni messi in campo per ripartire INSIEME.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara