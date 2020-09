Calderara, dal sindaco alcuni chiarimenti sull’apertura dei servizi integrativi scolastici

Buongiorno a tutte e tutti.

Post un po’ lungo ma oltremodo necessario.

Girano, come sempre, voci e fake sulla non apertura dei servizi integrativi scolastici da parte del Comune. Sul punto vi ho assicurato sempre (e questa Amministrazione – potrà sembrare strano – fa quello che dice) e sul punto abbiAMO lavorato incessantemente in questi mesi in silenzio, come siAMO abituati a fare, per essere pronti.Non soffriAMO di annuncite e siAMO abituati a dire le cose solo quando messe in fila.E siAMO pronti, investendo anche maggiori somme rispetto al passato proprio per dare risposta a tutti nel rispetto di tutti i protocolli e misure di sicurezza.L’Istituto Comprensivo, con cui in questi mesi ci è stato un costante confronto, ha pubblicato le modalità di ripartenza per i primi giorni di ritorno a scuola. Le trovate su http://iccalderaradireno.edu.it/

Grazie anche al nostro tempestivo supporto, con cui abbiAMO contribuito a togliere da tutte le aule gli arredi non essenziali per ampliare lo spazio calpestabile ed utilizzabile, ogni alunno riprenderà le lezioni nel proprio plesso. E questa è una buona notizia per la quale tutti abbiAMO lavorato.In considerazione dell’organizzazione complessiva pensata dall’ICC, i servizi integrativi, che verranno garantiti a tutti coloro che ne hanno fatto domanda risultando idonei, saranno così articolati. Prima di entrare nel dettaglio, alcune precisazioni per i più piccoli.

NIDO

Apertura del servizio nella nuova sede, con refezione, dall’08 settembre per chi già frequentante; dal 14 settembre ambientamenti concordati per i nuovi iscritti; dal 21 settembre servizio integrativo post fino alle ore 18.00, organizzato in ogni singola “bolla” /sezione.

TRASPORTO SCOLASTICO

Sarà regolarmente attivato da e per tutti i plessi a partire dal 17 settembre. Il rapporto iscritti/capienza bus rispetta ampiamente il distanziamento ed i protocolli in materia (anche alla luce delle ultime modifiche), sarà misurata la febbre prima di salire sul mezzo ed i bimbi procederanno anche ad igienizzarsi le mani su supervisione delle accompagnatrici che ringrazio.

REFEZIONE

INFANZIA (Calderara, Lippo, Longara)verrà attivata dal primo giorno di scuola (14 settembre);

PRIMARIA RODARI E COLLODI verrà attivata dal 17 settembre;

PRIMARIA LONGARA E SAN VITALE verrà attivata dal primo giorno di scuola (14 settembre);La refezione sarà organizzata a San Vitale presso il consueto refettorio della scuola, a Longara, Collodi e Rodari sempre in refettorio con 2 turni. Qualche classe, ma saremo più precisi a breve, in special modo 1° e 2° potrebbero pranzare direttamente nella propria aula. Pranzo regolare e sporzionato al momento, nessuna monoporzione eccetto per la scuola Media progetto SET.

PRE E POST SCUOLA

SoddisfiAMO le richieste di tutti, complessivamente tra tutti i plessi (primaria ed infanzia) per 160 studenti al pre e 140 al post. AttiviAMO il servizio anche in quei plessi in cui da Regolamento comunale dovrebbe non essere attivato perché il numero di iscritti inferiore a 15. MettiAMO in campo, quindi, con uno sforzo economico non indifferente, ben 25 educatori perché, lo abbiAMO sempre detto, non ci saremmo mai tirati indietro per dare le doverose risposte alle giuste esigenze dopo mesi di emergenza sanitaria che hanno stravolto la vita delle famiglie e dei nostri ragazzi.

DOVE E QUANDO SI SVOLGERA’ IL SERVIZIO DI PRE E POST?

INFANZIA (Calderara, Lippo, Longara)il servizio verrà attivato dal 21 settembre in coincidenza dell’avvio dell’orario normale previsto dall’organizzazione dell’ICC, ad eccezione di Lippo, sede di seggio elettorale, dove partirà il 23 settembre;

PRIMARIA RODARI E COLLODI il servizio verrà attivato dal 17 settembre in coincidenza dell’avvio dell’orario normale previsto dall’organizzazione dell’ICC;

PRIMARIA LONGARA E SAN VITALE il servizio verrà attivato con l’inizio della scuola (14 settembre)Il servizio di pre e post si svolgerà direttamente in spazi individuati nei vari plessi che saranno sanificati quotidianamente dal Comune alla fine di ogni servizio. In particolare sia alle Rodari che alle Collodi si utilizzeranno due refettori con ingressi dedicati e segnalati da apposita segnaletica, alla primaria di Longara si utilizzerà lo spazio laboratori, a San Vitale l’aula dedicata, infanzia Lippo spazio dedicato nel salone con accesso dal cancello laterale, infanzia Longara spazio dedicato in aula sopraelevata all’interno del salone, infanzia Calderara spazio dedicato ex sala nanna accedendo dal cancello di via Aldo Moro.

Concludo con una riflessione che ho già condiviso alla riunione cui ho voluto partecipare con le famiglie del Nido (a proposito vi ricordo domenica mattina l’inaugurazione). Prima, però, voglio ringraziare di cuore per la passione, dedizione ed impegno l’Ufficio scuola del Comune, tutto il Settore per le Politiche del Benessere e Servizi alla Persona, tutte le lavoratrici ed i lavoratori del Comune, educatrici ed educatori del Comune e delle cooperative, impegnati insieme alla Giunta a garantire i servizi integrativi di cui sopra in un momento non certo facile, dove spesso, anche per normative superiori, regna la confusione. Non abbiAMO mai avuto bisogno di banchi monoposto a rotelle, ma solo di una nuova organizzazione che siamo riusciti a sviluppare, ripeto, per dare risposta a tutti. Grazie, grazie, grazie, i risultati non sono e non devono mai essere di uno ma di una squadra, quale siAMO.

LA RIFLESSIONE: si riparte, si torna a scuola. Si riparte in sicurezza ma sul punto ci tengo a dire che, visto che il rischio zero non esiste, tutto dipenderà da tutti noi genitori, insegnanti, educatori. Ripartire in sicurezza significa ripartire con il rispetto di tutte le misure idonee a ridurre al minimo il rischio ma il vero ed efficace protocollo di sicurezza sarà la RESPONSABILITA’ di ognuno di noi, come è sempre stato d’altra parte, anche durante il lockdown. Responsabilità condivisa ed andare avanti INSIEME rispettando tutte le regole. Confido in voi tutti, d’altra parte anche prima se il nostro bimbo/a aveva la febbre o stava male non doveva andare a scuola, non è una novità.

Come ho sempre detto, INSIEME, con RESPONSABILITA’ ed unità di intenti supereremo questo periodo ed andremo avanti. Noi ci siAMO, dovete esserci anche voi, mi raccomando.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara