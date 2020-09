Calderara, il sindaco Falzone replica ai sindacati FP CGIL e UIL FPL

In merito al comunicato inviato in data odierna (14 settembre ndr) da FP CGIL e UIL FPL, avente come titolo “Il Sindaco di Calderara di Reno si sottrae al confronto sindacale e querela delegati e funzionari di FP CGIL e UIL FPL”, il Sindaco Giampiero Falzone dichiara quanto segue: “Non mi sono mai sottratto al confronto sindacale, che mi appartiene per la mia storia, né ho mai non riconosciuto il diritto di critica e libertà di pensiero, ci mancherebbe. La questione è ben altra e non riguarda la dialettica sindacale ma la diffusione di notizie non veritiere di cui non capisco la finalità. Mi riferisco al comunicato stampa delle organizzazioni sindacali del 28 aprile, ripreso dal Resto del Carlino in data 30 aprile, in cui si annuncia che il Comune di Calderara di Reno uscirà dal corpo di Polizia Locale. Calderara di Reno non ha mai assunto o manifestato tale decisione, e anzi ha lavorato e sta lavorando per migliorare il servizio a tutela dei cittadini, dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Unione Terred’Acqua. Peraltro anche il 26 agosto sulla stampa è stata riportata la medesima notizia senza alcuna successiva smentita da parte delle organizzazioni sindacali.

Nessuna reazione fuori luogo, ma la giusta tutela per la verità contro fake news che non mi sarei mai aspettato da parte delle organizzazioni sindacali. Ciò a maggior ragione in questo periodo in cui i problemi sono altri e notte e giorno lavoriamo per dare risposte ai cittadini in un momento difficile. È vero che il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione per tenuità dei fatti, ma è altrettanto vero che lo stesso Pubblico Ministero ha ritenuto fondata la notizia del reato di diffamazione. Questo fatto non può essere sminuito e non riguarda certamente le prerogative proprie dei sindacati e il confronto sindacale, per il quale rinnovo la disponibilità. In questi mesi infatti nessun concreto contatto è stato messo in atto da parte delle associazioni sindacali interessate”.

Ufficio stampa Comune Calderara