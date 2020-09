Giovedì 24 settembre, allerta temporali su Terred’Acqua

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo, che prevede anche sul nostro territorio criticità per temporali con codice arancione per tutta la giornata di giovedì 24 settembre.

Per la giornata di giovedì 24 settembre, sono previsti sul territorio regionale piogge e temporali di moderata/forte intensità, con accumuli puntuali nel pomeriggio e sera anche superiori a 70 mm in 3 ore, più probabili nelle zone di allertamento C, D, E, F e G; i fenomeni temporaleschi saranno associati a fulminazioni, raffiche di vento forte ed eventi grandinigeni. Nel corso della giornata si prevede anche una ventilazione sostenuta, con valori superiori a 60 km/h (Beaufort 8), sul versante appenninico centro-occidentale.

Per informazioni: Allerta Meteo Emilia Romagna.

