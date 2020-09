Grand Tour 2020 – Il cuore nel territorio

Trekking musicali, visite guidate gratuite, laboratori per grandi e piccini, degustazioni di prodotti tipici, e la possibilità di conoscere meglio un territorio ricco di storia, natura ed attività anche grazie a menù ad hoc e pernottamenti a prezzi calmierati nelle strutture del territorio.

Dopo il successo delle “Terre Matildiche Reggiane” e “Appennino bolognese”, Emil Banca scommette su un grande evento itinerante per richiamare i turisti, ponendosi al fianco delle comunità e delle imprese locali: il “Grand Tour 2020”, quattro weekend ricchi di iniziative gratuite o a prezzo speciale per valorizzare il patrimonio naturale, artistico, culturale ed enogastronomico delle aree in cui opera.

Il primo appuntamento si è svolto il 19 luglio alla scoperta delle Terre Matildiche Reggiane, il 30 agosto si è poi proseguito con l’Appennino bolognese, seguiranno gli appuntamenti del 20 settembre con la Pianura bolognese e del 18 ottobre con Parma e dintorni.

Tra gli eventi del 20 settembre segnaliamo gli appuntamenti legati al nostro territorio: le visite alla Basilica Romanica, al Museo Giocars, all’Atelier e al “Parco delle sculture” di Nicola Zamboni e Sara Bolzani per quanto riguarda il Comune di Sala Bolognese, le passeggiate al “Bosco di Avatar”, alla storia e affreschi di San Giovanni ( su tutti i lavori di Gino Pellegrini al mulinone e in piazzetta Betlemme) e all’Area di riequilibrio ecologico “La Bora” per quanto riguarda il Comune di San Giovanni in Persiceto.

Per prenotazioni e altre info: www.emilbancatour.it e la pagina Fb Grand Tour 2020.

Tutte le strutture e le attività coinvolte in Grand Tour Emil Banca rispettano la normativa vigente relativa al covid-19.

La prenotazione alle attività è obbligatoria per garantire le numeriche consentite e il distanziamento necessario. In caso di erogazioni di cibo e bevande saranno attivate tutte le specifiche precauzioni.

Ricordiamo ai partecipanti di munirsi di mascherina.

Per ulteriori informazioni sulle misure di sicurezza o l’accessibilità ai siti di interesse contattare la segreteria organizzativa, Laboratorio delle Idee al numero 051 273861 (lun – ven, 9-13 e 14-18)

emilbanca.it