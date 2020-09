Laboratori di Territorio: al via a settembre il progetto di UNPLI Emilia Romagna per la valorizzazione delle Pro Loco e del territorio.

Prenderà il via il 3 settembre il progetto Laboratori di Territorio, promosso da UNPLI Emilia Romagna e NEXT – Nuova Economia per Tutti e finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Sviluppato per offrire alle Pro Loco una nuova visione del proprio territorio fondata sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale e sulle opportunità che possono nascere mettendosi in “rete” con il territorio, il progetto è articolato in diverse fasi.

In primo luogo la fase di coinvolgimento dei dirigenti delle Pro Loco, che avranno la possibilità di confrontarsi con esperti in ambito di sostenibilità, reti sociali e comunicazione, acquisendo così nuove metodologie per il coinvolgimento della popolazione nella promozione del territorio e delle tradizioni locali.

Successivamente a questa prima fase di confronto, il progetto si articolerà in due fasi formative e operative:

● la prima sarà principalmente rivolta ai dirigenti delle Pro Loco e ai portatori di interesse del territorio con 16 momenti formativi per le Pro Loco e oltre 100 ore di formazione gratuita dei volontari.

● La seconda invece coinvolgerà gli studenti delle scuole secondarie dei territori sui quali insistono le Pro Loco partecipanti.

Il progetto, che sarebbe dovuto partire a marzo 2020, è stato posticipato a settembre a causa dell’emergenza sanitaria dei mesi scorsi. Il primo ciclo di incontri con le Pro Loco sarà comunque in modalità online, con sessioni di formazione e didattica a distanza, per garantire la massima sicurezza di tutti i partecipanti.

Via via che il progetto seguirà il suo iter, verranno organizzati gli incontri futuri presso le scuole aderenti al progetto.

Nella provincia di Bologna saranno coinvolte le Pro Loco di Minerbio, Budrio, Castenaso, Molinella, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Ozzano, Medicina, Monzuno, Castello di Serravalle, Pioppe di Salvaro e Vergato.