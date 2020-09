Le Libellule di Terre d’Acqua riprendono il volo!

Vorremmo che anche quest’anno tu facessi parte della nostra squadra!

La tradizionale corsa che coinvolge migliaia di persone, sarà sostituita da una serie di eventi promossi dai partecipanti che si svolgeranno online e in tutta Italia nel rispetto delle misure di sicurezza.



Come partecipare?

Al link della nostra squadra

https://www.raceforthecure.eu/it/Participants/Team/Id/1646 sulla destra clicca su UNISCITI ALLA SQUADRA, inserisci il codice 74521897.



Prosegui con la tua iscrizione selezionando la taglia della maglietta, inserisci il tuo indirizzo per ricevere il materiale, procedi con il pagamento e il gioco è fatto!



Adesso non ti resta che iscriverti e fare passaparola con tutti!

Associazione dipetto