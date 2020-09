liberalanatura2020, ecco i vincitori della sfida social dell’estate

Piccoli e semplici gesti, per prendersi cura della bellezza dei paesaggi durante le vacanze e per diffondere buone azioni di sostenibilità ambientale, rimuovendo i rifiuti dove non dovrebbero esserci: nei boschi, sulle spiagge, nei parchi ecc. E’ in sintesi la sfida estiva lanciata su Instagram dalla redazione del portale ER Ambiente dal titolo #liberiamolanatura2020, hashtag che raccoglie tutti i contenuti dei partecipanti e che troverete nella bio del profilo Instagram @emiliaromagnaambiente.

Lo slogan di questa iniziativa era “La natura ha bisogno di noi E dobbiamo rispettarla. Anche in vacanza. Un piccolo gesto cambia molto. Soprattutto dentro sé stessi. E la somma di tanti piccoli gesti è rivoluzione. La natura ci regala infinite bellezze e sta a noi preservarla. Se senti di poter fare qualcosa partecipa con noi a questa challenge estiva”.

Vince la sfida social @legambiente.reggioemilia, per aver condiviso il numero più alto di contenuti, attraverso i quali ci hanno mostrato adulti e bambini volontari in azione a pulire parchi e giardini da rifiuti abbandonati. Il circolo di Reggio Emilia di Legambiente si occupa di educazione ambientale, laboratori per bambini e famiglie, e molto altro sin dal 1991.

Al secondo posto la “plogger” (termine inglese che identifica chi raccoglie rifiuti mentre corre) esperta @galante.giuliana, che pratica questa attività a Carpi e ha condiviso con noi 2 contenuti che mostrano gli ambienti da lei ripuliti.

Al terzo posto, sempre per il maggior numero di contenuti condivisi, troviamo il gruppo scout di Cesena @repartolaquercia, che ha condiviso 1 post e una storia con il motto “lascia il mondo un po’ migliore di come l’hai trovato”.

Ringraziamo comunque tutti i partecipanti per aver contribuito con un piccolo gesto ad aiutare la natura:

l’imbarcazione @lancia.tresorelle, che ha ripulito il mare durante la navigazione da Cervia verso Cesenatico;

@tommaso_di_felice, che ha ripulito le rive del fiume durante un’escursione, battendo il record di like sul post;

@greensocialfestival, che ha ripulito l’ambiente in Sardegna;

i colleghi regionali @franzcampi e @tonemadalina, che hanno contribuito raccogliendo i rifiuti abbandonati e condividendo un post con foto e un “reel” (una nuova funzionalità di Instagram che consente di associare foto o video caricati a una musica messa a disposizione dalla piattaforma).

Un grazie anche a @chiara_borboni per aver creato illustrazioni attinenti al tema e quindi per aver contribuito a suo modo alla nostra sfida.

Ringraziamo infine anche @riminismokebox per aver partecipato anche se fuori temine, e per averci mostrato il loro interessante progetto documentato con foto interessanti, per i circa 11.100 mozziconi raccolti sulla spiaggia di Rimini.

Vi aspettiamo il prossimo anno più numerosi e intanto vi mostriamo questo breve video che mostra tutti i contributi inviati per la “challenge” e condivisi nelle storie del nostro profilo @emiliaromagnaambiente.

Se siete su Instagram seguiteci per vedere i nostri contenuti. Vi aspettiamo!