Notte Bianca a Sant’Agata Bolognese

La NOTTE BIANCA 2020 vi aspetta con tantissime iniziative!

Sabato 12/09: negozi aperti e festa in strada. In particolare:- spettacolo in Piazza con DUILIO PIZZOCCHI (gratuito),- per le vie del centro MUSICA e stand gastronomici,- espositori artigianali e GIOSTRE per bambini.

Domenica 13/09: – dal mattino MERCATO TOSCANO (tutto il giorno)- ore 10 YOGANDO al Parco Luna Birichina (grautito)- ore 17:30 rievocazione balli storici con il BATTAGLIONE ESTENSE.Non mancate!