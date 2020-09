Pane e internet: al via i nuovi corsi per imparare a usare pc e smartphone

Dopo la pausa estiva, riprendono i corsi e le altre iniziative di alfabetizzazione digitale promosse con il progetto dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna Pane e Internet. In programma nuove edizioni dei corsi di primo e secondo livello sull’utilizzo del computer, dello smartphone e del tablet e un nuovo ciclo di webinar.

Il corso di alfabetizzazione online di 1° livello introduce all’utilizzo dello smartphone. Dopo un primo modulo introduttivo via WhatsApp in cui riceveranno assistenza per accedere alle successive videolezioni, i partecipanti potranno frequentarlo per apprendere nozioni di base sull’utilizzo della posta elettronica, la navigazione in rete alla ricerca di informazioni e contenuti, e la gestione dello smartphone e delle applicazioni. Per accedere al corso occorrono uno smartphone dotato di WhatsApp e la connessione a Internet.

Il corso di alfabetizzazione online di 2° livello è rivolto a chi vuole acquisire maggiore autonomia nell’utilizzo del computer, ed è già dotato di una propria casella di posta elettronica e di un computer con connessione, microfono e webcam. Tra gli argomenti che saranno trattati, i sistemi di videochat, i social network, l’uso di browser e motori di ricerca, e i programmi di videoscrittura.

Con i webinar per lo sviluppo delle competenze digitali, si potrà partecipare infine a iniziative di divulgazione e formazione online su svariate tematiche. Tra le altre, l’educazione dei figli e gli acquisti online.

Tutti i dettagli sulle iniziative in partenza e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.paneeinternet.it. Per avere supporto e informazioni è inoltre possibile contattare il numero verde 800 590 595, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

