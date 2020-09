Persiceto e Decima, dal 14 settembre nuovi orari delle biblioteche

Da lunedì 14 settembre 2020 le biblioteche comunali saranno aperte al pubblico in base all’orario invernale. L’accesso rimane possibile in modalità contingentata (su prenotazione, ingresso con mascherina, esclusi consultazione riviste e uso pc della biblioteca); la biblioteca adulti mantiene l’apertura di mezza giornata, alternando mattine e pomeriggi.

Segue il dettaglio degli orari in vigore da lunedì 14 settembre, suddivisi per biblioteca:

Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti

palazzo SS. Salvatore – primo piano, piazza Garibaldi 7, tel. 051.6812961

lunedì ore 14.00-19.00

martedì ore 14.00-19.00

mercoledì ore 8.30-13.00

giovedì ore 14.00-19.00

venerdì ore 14.00-19.00

sabato ore 8.30-13.00

Biblioteca “G. C. Croce” sezione ragazzi

palazzo SS. Salvatore, piano terra, entrata da Parco Pettazzoni 2, tel. 051.6812971 – 2975

da lunedì a venerdì ore 14.30-18.30

sabato ore 9.00-13.00

Biblioteca “R. Pettazzoni”

via Cento 158/a, San Matteo della Decima, tel. 051.6812061

lunedì ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00

martedì ore 14.30-18.00

mercoledì ore 14.30-18.00

giovedì ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00

venerdì ore 14.30-18.00

sabato ore 9.30-13.00

L’accesso agli scaffali, alla consultazione e alle sale studio è possibile solo su appuntamento e con obbligo di indossare la mascherina in ogni fase della permanenza; ogni accesso agli scaffali non può avere durata maggiore di 20 minuti e in questo lasso di tempo la persona può scegliere liberamente i libri.

Per le sale studio è richiesta la prenotazione dei posti; per consentire l’accesso a un numero più ampio di studenti, presso la Biblioteca “G.C. Croce” Sezione adulti ciascuno può prenotare al massimo tre postazioni alla settimana.

Durante la permanenza non è consentito leggere i giornali, accedere alle postazioni internet, socializzare, studiare in gruppo e in generale creare assembramenti, utilizzare le macchinette delle bevande e delle merendine.

Per limitare gli assembramenti si consiglia quando possibile di privilegiare in ogni caso la prenotazione dei libri per telefono, per mail, o tramite il portale Sebina You.

