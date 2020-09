Persiceto, è tempo di Fiera d’Autunno

Da giovedì 24 a domenica 27 settembre nel centro storico di Persiceto torna l’appuntamento con la Fiera d’Autunno che, con le dovute misure di prevenzione anti Covid-19, proporrà anche quest’anno una ricca offerta di intrattenimento per grandi e piccoli, con spettacoli, mercatini, aree commerciali e gastronomiche.

Il programma, presentato in conferenza stampa giovedì 17 settembre presso la sede di Confcommercio Ascom Bologna, prevede un evento introduttivo mercoledì 23 settembre, con la premiazione delle eccellenze del mondo sportivo che si terrà alle ore 20 in piazza del Popolo. Giovedì 24 settembre si entrerà poi nel vivo della Fiera con l’inaugurazione alle ore 19.30 in piazza del Popolo, l’apertura dei mercatini di artigianato artistico lungo corso Italia e delle aree gastronomiche “Nido dei Gufi” (piazza Garibaldi) e “Maistof” (piazza del Popolo). Sempre giovedì 24 settembre, sul palco in piazza del Popolo alle ore 21.15 si accenderanno i riflettori sulla sfilata “Moda autunno”; venerdì 25 settembre alle ore 21.30 seguirà il concerto della cover band Queen Vision, sabato 26 settembre alle 21.15 e la serata di cabaret con Fabrizio Fontana e infine domenica 27 settembre, sempre alle 21.15 il concerto di Claudia Sky Cieli (prenotazioni per assistere agli spettacoli al numero 347.8701301).

Da venerdì 25 settembre si aggiungerà una seconda area spettacoli in piazza Cavour, dove fino a domenica si alterneranno dalle ore 21 balletti e coreografie delle scuole di danza Koinonia (25 settembre, prenotazioni al 334.2721591), Street Dance Studio (26 settembre, prenotazioni al 335.5211400) e Ritmo Danza (27 settembre, prenotazioni al 340.5208232).

Domenica 27 settembre, prima del concerto conclusivo, alle ore 18.30 il palco di piazza del Popolo ospiterà poi un evento per ringraziare i volontari e donatori che nei mesi passati hanno affiancato il Comune nei progetti di assistenza ai soggetti più colpiti dall’emergenza Covid-19.

Inoltre, nel corso della Fiera sarà allestita un’area gioco per i più piccoli all’interno di parco Pettazzoni.

“Non siamo ancora usciti dall’emergenza Covid-19 – dichiara il Sindaco Lorenzo Pellegatti – ma nonostante questo abbiamo deciso di rinnovare anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la Fiera d’Autunno. È stata una scelta ponderata, condivisa con l’Associazione Pro Loco, la rete dei commercianti e le associazioni di categoria e motivata dalla volontà di tornare il più possibile alla normalità, pur con tutte le precauzioni del caso. Per questo, durante lo svolgimento della fiera tutti gli operatori coinvolti e i visitatori avranno l’obbligo di indossare la mascherina e le aree adibite agli spettacoli avranno avranno a disposizione un numero limitato di posti a sedere per consentire il distanziamento. Inoltre la consumazione di cibi e bevande sarà consentita solo al tavolo presso gli esercizi pubblici o gli ambulanti; l’ordinazione da asporto sarà possibile solo per consumare a domicilio ma non nelle strade e piazze all’interno dell’area della fiera. Sono modifiche necessarie per contenere il contagio da Covid-19 che consentiranno ugualmente di animare il centro storico senza creare assembramenti. Con l’impegno di tutti anche quest’anno riusciremo a goderci la Fiera d’Autunno in sicurezza.”

La partecipazione agli spettacoli sarà consentita solo su prenotazione, telefonando al numero 347.8701301. Ai varchi di accesso e all’interno della fiera sarà presente personale incaricato di vigilare e ricordare le misure di prevenzione per contenere la diffusione del Covid-19: obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, utilizzo del gel igienizzante per le mani, divieto di consumazioni da asporto all’interno dell’area della fiera.

Per consultare il programma completo di questa edizione e avere informazioni sulle modifiche alla viabilità previste in occasione della Fiera d’Autunno consulta il sito www.comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto