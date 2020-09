Persiceto, modifiche alla viabilità in via Fermi e via Cento

A partire da mercoledì 23 settembre 2020 entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in via Fermi per consentire l’accesso in sicurezza degli studenti della scuola secondaria “Mameli”. Altre modifiche sono previste in via Cento dalle ore 22 di lunedì 21 settembre fino a lunedì 28, per lavori di messa in sicurezza del sottopasso ferroviario.

Per consentire l’accesso in sicurezza nell’istituto scolastico “Mameli”, a partire da mercoledì 23 settembre e fino a fine anno scolastico (giugno 2021) un tratto di via Fermi sarà interessato da modifiche alla viabilità:

dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, negli orari di entrata degli studenti dalle ore 7.30 alle ore 8.10, sarà istituito il divieto di accesso in via Fermi per tutti i veicoli, esclusi i velocipedi, provenienti da via Costa

durante gli orari indicati il primo tratto di via Fermi, compreso tra via Galvani e via Andrea Costa, diverrà dunque a senso unico di marcia in direzione via Costa; nei pressi dell’intersezione tra via Fermi e via Costa sarà presente un volontario con funzioni di vigilanza.

Inoltre, dalle ore 22 di lunedì 21 settembre alle ore 5 di lunedì 28 settembre sarà istituito il senso unico su via Cento in direzione Sud per consentire l’esecuzione di lavori nel sottopasso ferroviario, con divieto d’accesso per tutti i veicoli provenienti da circonvallazione Dante e Porta Garibaldi: l’accesso sarà consentito in corrispondenza dell’intersezione con via Fanin.

