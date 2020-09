Persiceto, scuole “Mameli” e “Romagnoli”: modifica orari prima settimana di scuola

Visto che durante la prima settimana di scuola non sarà presente l’intero organico richiesto, l’Istituto comprensivo 2 San Giovanni in Persiceto ha dovuto ridurre gli orari delle lezioni previsti per la scuole “Romagnoli” e “Mameli”.

A differenza di quanto comunicato nei giorni scorsi, l’Istituto comprensivo 2 San Giovanni in Persiceto ha dovuto modificare gli orari di frequenza per gli alunni frequentanti le classi prime della scuola primaria “Romagnoli” e tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Mameli” dal 14 al 18 settembre 2020:

Scuola primaria “Romagnoli”

Modifiche che interessano solo le classi prime

lunedì 14 settembre ore 9-12.20

da martedì 15 a venerdì 18 settembre ore 8.20 – 12.20

il trasporto scolastico sarà attivo solo all’andata, il rientro sarà a carico delle famiglie come accadeva gli scorsi anni durante i giorni dedicati all’accoglienza; lunedì 14 settembre non ci sarà il servizio di trasporto neanche al mattino perché l’entrata sarà alle ore 9

Scuola secondaria di primo grado “Mameli”

Modifiche che interessano tutte le classi

da lunedì 14 a venerdì 18 settembre l’orario di frequenza sarà dalle ore 8 alle 12, invece che dalle 8 alle 14

il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato sia all’andata che al ritorno, rispettando linee e fermate previste ma anticipate di 2 ore al ritorno

solo per le classi prime lunedì 14 settembre l’orario di frequenza sarà dalle ore 9 alle 12, con servizio di trasporto solo al ritorno poichè l’entrata prevista per le 9.00 si differenzia da tutte le altre classi

lunedì 14 settembre l’orario di frequenza sarà dalle ore 9 alle 12, con servizio di trasporto solo al ritorno poichè l’entrata prevista per le 9.00 si differenzia da tutte le altre classi l’attività di strumento musicale non si svolgerà durante la prima settimana

Per ulteriori informazioni consulta il sito dell’Istituto comprensivo 2 San Giovanni in Persiceto

