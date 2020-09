Persiceto Sport. Softair: trovata la nuova collocazione

Finalmente i Phoenix Airsoft Team di Mirco Lolli, la sezione di Softair della Polisportiva Persicetana, hanno trovato dopo mille peripezie una collocazione stabile all’interno del territorio del nostro comune. Questo spazio è frutto di un accordo della società in questione con la Congregazione delle Suore Minime dell’Addolorata, che prevede la concessione in comodato d’uso del terreno boschivo situato tra via Marzocchi e la linea ferroviaria (zona Ospedale, nei pressi della Comet). L’intera area, attualmente in stato di “semi-abbandono”, verrà gestita dall’UPP Phoenix Airsoft Team che la utilizzerà per le proprie attività sportive. Il progetto prevede l’apertura di alcuni sentieri, attualmente ostruiti dalla vegetazione, la rimozione di rifiuti abbandonati ed il conseguente e periodico monitoraggio della zona. Con questa operazione si ottiene il risultato di riqualificare un’area in larga parte impraticabile ed inutilizzata, affidandola allo sport persicetano ed ai suoi praticanti.

È sempre opportuno chiarire che il softair, e nella fattispecie i Phoenix, hanno bandito dai loro abituali costumi parole come: armi, guerra, morte ed altre; in sostanza come dichiara lo stesso Mirco Lolli: “Dietro l’immagine di persone in abbigliamento mimetico non c’è simpatia per tutto quello che richiama alla violenza. Da noi giocano figli e genitori, fratelli ed amici”.

Per partecipare alle attività della società, ma anche per avere qualsiasi altra informazione, vi consigliamo di contattare il seguente recapito telefonico: 339/2939912. Oppure di inviare una mail all’indirizzo: upp.phoenix@gmail.com.

Enrico Adriano Belinelli