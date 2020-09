“Puliamo il Mondo 2020” in Emilia-Romagna

Dal 25 settembre torna in Emilia Romagna Puliamo il Mondo, l’iniziativa di volontariato ambientale più diffusa sul territorio nazionale e coordinata da Legambiente insieme alla partecipazione di amministrazioni, enti, associazioni e singoli volontari.

L’iniziativa sarà l’occasione per partecipare in prima persona come volontari per prendersi cura di parchi, quartieri, spiagge o aree naturali ripulendole dai rifiuti abbandonati e lanciando un messaggio di sensibilizzazione sull’abbandono dei rifiuti e sull’utilizzo della plastica usa e getta non necessaria.

“Dopo il prolungato lockdown dovuto alla pandemia è tornato il momento di scendere in campo per prendersi cura del proprio territorio e per fare comunità. Pratiche ancora più importanti e significative in un periodo come questo – dichiara Legambiente – Ovviamente sarà importante farlo in sicurezza”. Infatti, per partecipare sarà necessario sottoscrivere un protocollo comportamentale che sarà reso disponibile durante le singole iniziative (qui il testo integrale).

Di seguito il programma di attività a cui si invita a partecipare:

BOLOGNA

19 settembre 2020

“Facciamoci in 4”- Attività di volontariato ambientale nel quartiere Navile.

Ritrovo alle ore 9 presso:

Rotonda parcheggi di via Bovi Campeggi

Via Bentini – Ponte sul Navile ex Pastificio Corticella

Castello di Castel Maggiore – Corte dei Mulini

Locandina scaricabile al LINK

Per info: info@legambiente.emiliaromagna.it

19 settembre 2020 – con il Circolo L’Arboreto per pulire il parco del Pilastro.

Ore 9, ritrovo presso la Casa di quartiere in via del Pilastro 5.

Info e iscrizioni QUI

27 settembre 2020

ore 9:30, partenza da:

via Agucchi (all’altezza del n.124)

parco S. Michele in Bosco (ritrovo all’ingresso di via Codivilla)

Per info: info@legambientebologna.org

CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) – 26 settembre 2020 – Puliamo il Mondo a Castiglione dei Pepoli.

Ritrovo ore 8.30 presso il piazzale sottostante il Santuario di Boccadirio.

Locandina scaricabile al LINK

Per info: legambiente.roncobilaccio@hotmail.it

CESENA (FC) – sabato 26 settembre 2020 – Pulizia delle nelle aree verdi della città.

Dalle 15 alle 18, con ritrovo in via Savio 562 e partenza verso i parchi della città.

Locandina scaricabile al LINK

Per info: legambiente.cesena@gmail.com

CESENATICO (FC) – 26 settembre 2020 – Cesenatico Libera dalla plastica.

A partire dalle ore 9 raccolta di plastica e rifiuti in genere a terra e in mare con punto di pesa sul molo di Ponente, nei pressi di Piazza Spose dei Marinai.

Dalle 13:00 evento conviviale presso il Circolo Nautico di Cesenatico.

Locandina scaricabile al LINK

Per info: legambiente.cesena@gmail.com

MODENA – 3 ottobre 2020

Ritrovo in via Faustino 155/U (seguiranno informazioni più dettagliate).

Per info: info@legambientemodena.it

SASSUOLO (MO) – 27 settembre 2020 – Manutenzione panchine e taglio siepi.

Ore 9:30 ritrovo al parco Albero d’oro.

A seguire, pranzo al sacco potranno intrattenersi al parco per un pic-nic in compagnia, sempre nel rispetto del distanziamento e delle misure di sicurezza.

Per info: c.legambiente.c.p.modenesi@gmail.com

CAMPOSANTO E MEDOLLA (MO) – 27 settembre 2020 – Passeggiata al bosco della saliceta.

Ore 14:45, ritrovo in via Ponte Bianco (Area di riequilibrio ecologico Bosco della Saliceta davanti al polo ceramico).

Locandina scaricabile al LINK

Per info: info@legambiente.emiliaromagna.it

FORMIGINE (MO) – 27 settembre 2020 ore 9:30 – Plogging a Villa Gandini.

Ore 9:30, ritrovo davanti al CEAS al Parco di Villa Gandini.

Locadina scaricabile al LINK

Per info: legambiente@lifegate.it

RAVENNA – 27 settembre 2020 – Pulizia spiaggia interessata da nidificazione del Fratino durante periodo e racconto dell’esperienza di salvaguardia dei nidi da parte dei volontari.

Si parte alle 9:30 da questi differenti punti:

A Marina di Ravenna, presso il Parco di via Ciro Menotti insieme all’associazione Plastic Free: pulizia degli stradelli retrodunali;

A Marina di Ravenna, ingresso stradello duna della Colonia/Bagno 86 Dolce Vita: pulizia della spiaggia del Fratino Tequila Bip Bip e flash mob all’area della spiaggia dell’ex esercito rinaturalizzata;

A Lido di Dante in piazzetta Matelda: in visita alla Riserva Naturale di Foce Bevano raccontando la “Battaglia per l’Ortazzo” e il bel risultato della nidificazione del Fratino;

A Lido di Classe in prossimità del Bagno GoGo (via Bering 105): a ripulire la spiaggia del Fratino Quintilio.

Il 3 ottobre 2020 volontariato ambientale ai Giardini Speyer con CittAttiva alle ore 15.

Locandina scaricabile al LINK

Per info: info@legambiente.ravenna.it

REGGIO EMILIA – 26 settembre 2020 – Giornata di pulizia del Crostolo

Appuntamento ore 14:30 al nelle vicinanze del recinto degli asini al Parco del Crostolo (Parco delle Caprette).

Equipaggiamento base: stivaletti in gomma, guanti e mascherina.

Per info: info@legambientereggioemilia.it

CORREGGIO (RE) – 20 settembre 2020 – Giornata di pulizia al Parco della Memoria di Correggio.

Ore 9:30 al parcheggio di via Fazzano 5

Locandina scaricabile al LINK

Per info: info@legambientereggioemilia.it

LIGONCHIO (RE) – 27 settembre 2020 – Giornata di pulizia dell’area limitrofa del Passo Pradarena.

Ritrovo ore 10 presso il passo Pradarena.

Locandina scaricabile al LINK

Per info: info@ostellodeibalocchi.it

FERRARA – 27 settembre 2020 – Raccolta rifiuti in 3 aree della città

Ore 9 presso:

Area sgambamento cani zona Rivana

Ex ricicletta, zona Darsena

Zona Decathlon tangenziale ovest

Locandina scaricabile al LINK

Per info: info@legambienteferrara.it

COMACCHIO (FE) – 27 settembre 2020 – Pulizia pista ciclabile Comacchio-Porto Garibaldi

Ritrovo alle ore 9 nel parcheggio antistante il Bar Village nel quartiere Raibosola (Comacchio)

Per info: legambiente.comacchio@gmail.com

PARMA – 27 settembre 2020 – Puliamo il Mondo lungo il Torrente Baganza

Ore 9:30 ritrovo presso area verde tra strada comunale Farnese e via Pasquale Galluppi

Per info: info@legambienteparma.it

PIACENZA – 4 ottobre – Puliamo il Mondo sul fiume Trebbia

Per info: legambientepc@gmail.com, legambienterebbia@libero.it

Ufficio Stampa – Legambiente Emilia Romagna