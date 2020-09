Referendum 20-21 settembre: incontro per il No a Persiceto

Mercoledì 9 settembre

Sala Balducci, via Castelfranco

San Giovanni in Persiceto

ASSEMBLEA PUBBLICA DI PRESENTAZIONE DELLE RAGIONI DEL NO

Gianluca Stanzani, Direttore di Cartabianca News intervista:



– Gianfranco Pasquino, Professore Emerito di Scienza Politica, Università di Bologna

– Laura Veronesi, co-promotrice dell’appello civico provinciale per il NO.



All’assemblea interverranno le realtà associative promotrici dell’iniziativa, con ampio spazio per la partecipazione del pubblico. Durante l’assemblea, chi vorrà, potrà aderire al Comitato locale per il NO.



REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

IL 20 e 21 SETTEMBRE VOTIAMO NO Perché la democrazia è un bene supremo: risparmiare sui suoi costi non è solo sbagliato, ma anche ridicolo, visto che il risparmio sarebbe dello 0,007% del bilancio statale, ovvero 1,35 euro per cittadino: un caffè all’anno.Perché la cattiva politica ha altre cause: non il numero dei parlamentari, ma come vengono eletti: tramite leggi elettorali incostituzionali, viziate dalla logica maggioritaria che mortifica la rappresentanza della effettiva volontà politica; leggi che impediscono ai cittadini di scegliere i candidati, che finiscono per essere nominati dalle segreterie dei partiti.Perché vogliamo difendere la democrazia e la Costituzione: Il taglio dei parlamentari è infatti un tassello di un disegno più complesso, che prevede una nuova legge elettorale, senza scelta dei candidati e con una elevata soglia di accesso, che impedirebbe a milioni di cittadini di essere rappresentati in Parlamento.

È obbligatorio l’uso della mascherina e si raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza. All’entrata verranno registrati i nomi e i numeri di cellulare dei partecipanti all’evento.

gli organizzatori