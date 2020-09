Riparte il punto d’ascolto UDI a Crevalcore

Il punto d’ascolto, gestito dall’UDI di Crevalcore e Sant’Agata, riparte con il suo sportello nel nuovo spazio temporaneo presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Crevalcore.Come Amministrazione, in attesa che il punto possa tornare nella Casa della Salute, sua sede originaria, ci sembra importante offrire loro uno spazio per permettere la ripartenza di un servizio così importante per tutte le donne del territorio. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le volontarie del punto d’ascolto per il loro costante impegno.

Emma Monfredini, Assessore alla Sanità, Sociale e Servizi alla Persona Gessica Bariberi, Consigliera con incarico alle Pari Opportunità