Trekking col Treno sold-out in estate con 250 partecipanti

Quasi 250 partecipanti in 14 escursioni e 197 km percorsi sui sentieri dell’Appennino bolognese, sempre in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Questa estate ha registrato il tutto esaurito per Trekking col Treno 2020, primo evento a ripartire dopo il lockdown lo scorso 21 giugno, per iniziativa di Destinazione turistica Bologna metropolitana insieme alla sezione bolognese del Club Alpino Italiano (CAI), che ha appena ultimato 14 delle 27 escursioni in calendario, registrando un sold-out in praticamente tutti i trekking proposti.

“Il bilancio di metà iniziativa è lusinghiero per diversi fattori – spiega Daniele Monti, referente di progetto per il CAI Bologna – abbiamo avuto 244 escursionisti accompagnati, dei quali il 62% non erano soci CAI, e siamo stati in grado di garantire il massimo del rispetto del distanziamento sociale, anche grazie al numero chiuso e all’utilizzo di iscrizioni e pagamenti on-line. Nei tanti escursionisti che ci hanno seguito abbiamo riscontrato molta voglia di camminare all’aria aperta e una rinnovata curiosità verso la riscoperta del nostro territorio”.

Trekking col treno ha proposto in questa sua 29a edizione un’inedita, ma necessaria, formula a numero chiuso. Da 15 a 20 il numero massimo di partecipanti per escursione, variabile a seconda delle condizioni del sentiero e del numero di accompagnatori. Le iscrizioni sono state raccolte sul sito www.trekkingcoltreno.it, attraverso la piattaforma sicura Trekksoft fornita da Bologna Welcome che ha permesso anche il pagamento della quota di partecipazione online, riducendo così al minimo le operazioni in presenza a favore di un più efficace distanziamento sociale.

Novità anche sui trasporti, dato che la caratteristica formula di Trekking col Treno che prevede la possibilità di raggiungere il punto di partenza con i mezzi pubblici, in questa edizione è stata limitata al solo utilizzo del treno, opportunità consolidata da un rinnovato supporto all’iniziativa da parte di “Trenitalia Tper”. Rimane comunque possibile raggiungere il luogo di partenza anche autonomamente.

Il calendario Trekking col Treno 2020 continua fino al 6 dicembre con altre 13 escursioni tra le bellezze paesaggistiche, storiche e culturali dell’area metropolitana di Bologna. Due gli appuntamenti nel weekend in arrivo: Il sentiero di Davide (26 settembre), camminata da Molino del Pallone a Pracchia in ricordo di Davide Montanari, e Il Silenzio di Bel Poggio (27 settembre), sui luoghi dove nel 1944 avvenne la strage di Burzanella, due giorni prima dell’eccidio di Marzabotto. Tra ottobre e novembre sono previste altre 10 escursioni, tra le quali si segnalano La cavalcata delle pieghevoli 3a edizione (17 ottobre), cicloescursione da Bologna a Pontecchio Marconi, I mulini dell’Aneva e le grotte di Labante (18 ottobre), suggestivo itinerario tra antichi mulini e la spettacolare cascata di Labante, Nelle terre di Giorgio Morandi (25 ottobre), alla scoperta dei luoghi cari all’artista, e ancora Il mare in montagna (22 novembre), tra le ricchezze geologiche del Contrafforte Pliocenico.

Tutte le informazioni sulle escursioni e su come partecipare sono disponibili sul sito www.trekkingcoltreno.it. Le prenotazioni sono attive dal lunedì precedente all’escursione. La quota di partecipazione è stata volutamente mantenuta anche in questa edizione a 2 euro per i soci CAI e 5 euro per i non soci.

cittametropolitana.bo.it