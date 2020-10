A Persiceto in distribuzione il nuovo numero di “Altrepagine”

In questi giorni è in distribuzione nelle case dei persicetani il numero 3/2020 del giornale comunale “Altrepagine”, consultabile anche sul sito in formato pdf.

In questo numero parliamo della riapertura della Chiesa di San Francesco, di lavori pubblici e viabilità, di novità relative alle biblioteche e tanto altro.

Segnaliamo che le proiezioni della rassegna Film&film, riportate a pagina 10, gli spettacoli e altri eventi aperti al pubblico promossi dalle associazioni, riportati a pagina 11, sono sospesi a seguito delle disposizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

