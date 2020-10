A Persiceto una nuova sede per la Protezione Civile

Sabato 3 ottobre si è svolta l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione Volontari Protezione Civile Persiceto, che è stata intitolata al compianto ex-Presidente Fabio Masini, scomparso lo scorso aprile.

Il nuovo edificio, in via Newton 1/m, è stato finanziato e realizzato direttamente dai volontari della locale associazione di Protezione Civile col supporto e contributo del Comune, a fianco del magazzino già utilizzato in precedenza. L’immobile è costruito in legno, dotato di pannelli fotovoltaici e totalmente ecocompatibile; al suo interno sono ospitati gli uffici della Protezione Civile per il coordinamento dei volontari e la centrale operativa con sala radio che in caso di emergenze, come alluvione o terremoto, diventa sede del Centro Operativo Comunale (Coc) o del Centro Operativo Misto (Com) quando l’emergenza riguarda un territorio più vasto.

Durante l’inaugurazione di sabato 3 ottobre il Presidente dell’associazione Andrea Trevisani e il Sindaco Lorenzo Pellegatti hanno presentato alla cittadinanza i nuovi locali.

“Siamo molto orgogliosi – dichiara il Sindaco Lorenzo Pellegatti – di poter finalmente presentare alla cittadinanza il risultato raggiunto attraverso la preziosa collaborazione con una delle associazioni più attive a livello locale e non solo. Questa nuova sede sarà punto di riferimento e nucleo operativo per le azioni di monitoraggio del territorio a cui i volontari della Protezione Civile si dedicano con tanta passione e dedizione. Ritengo molto importante evidenziare che l’associazione stessa si è adoperata in prima persona gestendo e coordinando i lavori per edificare il nuovo stabile, un’opera a favore di tutta la collettività. L’inaugurazione è stata anche occasione per ricordare Fabio Masini, che ci ha lasciati alcuni mesi fa quando era ancora Presidente dell’associazione. A lui è intitolata questa nuova sede, come segno tangibile della volontà di fare memoria del suo esempio di disponibilità, generosità, senso del dovere e rispetto delle regole che ha dimostrato per tutto il corso della sua vita.”

Ufficio stampa Comune Persiceto