A Sala Bolognese ritorna “Art. Nove – Rassegna autunnale di arti performative”

Insieme all’autunno torna a ottobre l’appuntamento che celebra l’arte varia da ben quattro anni a Sala Bolognese. Si parla di Art. Nove, rassegna autunnale di arti performative, organizzata dall’associazione culturale ArterEgo in coprogettazione con il Comune di Sala Bolognese e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Per la quarta edizione, l’intento della rassegna è più che mai quello di valorizzare e tutelare l’arte in tutte le sue forme, come recita l’Articolo 9 della nostra Costituzione. Dal 10 al 25 ottobre 2020, per tre weekend, spettacoli dedicati alla comicità, al circo contemporaneo e al teatro di improvvisazione trovano casa nell’ottocentesca Villa Terracini a Osteria Nuova, frazione di Sala Bolognese.

Tutti gli appuntamenti della programmazione sono adatti a un pubblico adulto e bambino.

Gli appuntamenti si svolgono in completa sicurezza per gli artisti e gli spettatori, evitando code e assembramenti, e nel rispetto dei luoghi che li accolgono. La prenotazione, telefonica e online, è obbligatoria per ogni evento.

Nell’ottica della promozione e della diffusione delle arti performative Art. Nove ha scelto la formula dell’offerta libera a fine evento.

A inaugurare il primo weekend della rassegna, sabato 10 ottobre alle 21:00 un appuntamento di circo contemporaneo: Salt’In Circo Vol. 1,cabaret che vedrà impegnati i talenti emergenti e gli artisti professionisti di Arterego in acrobatiche epopee. La domenica 11 ottobre sarà all’insegna della comicità con due appuntamenti pomeridiani: alle 16:30 One men trio, spettacolo di ventriloquismo, magia e clown con Max Pederzoli, alle 18:30 Giu-Box show, un viaggio tra musica live, giocoleria e clown con Beppe Vetti.

La prenotazione telefonica è disponibile chiamando nelle fasce orarie 10:00-12:00 & 16:00-20:00 al +39 3534098322. Sarà possibile prenotare online in qualunque orario sulla piattaforma Event Brite.

Tutto il programma è consultabile su www.arterego.org

Responsabili ufficio stampa:

Rossella Consoli – ArterEgo

Erica Regazzi – Comune di Sala Bolognese