A San Matteo della Decima è tempo di “Festone”

La 42ª edizione del “Festone” di San Matteo della Decima si svolgerà da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2020. La manifestazione nasce come festa del ringraziamento, con la quale i contadini erano soliti ringraziare per i frutti della terra ricevuti durante l’anno a conclusione del tempo del raccolto: in programma spettacoli, eventi culturali, religiosi e sportivi, mostre, attività per bambini, intrattenimento musicale presso bar e ristoranti, negozi aperti con allestimenti e street food con specialità e sapori autunnali.

“Nonostante non siamo ancora usciti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 – dichiara il Sindaco Lorenzo Pellegatti – il mio impegno e quello di tutta l’Amministrazione è tentare di ridare slancio alla rete produttiva e commerciale del paese: per riuscirci è necessario ritornare il più possibile alla normalità, a vivere e ad animare il nostro territorio pur con tutte le precauzioni del caso, per non rendere vani i sacrifici fatti durante il periodo del lockdown. È per questo motivo che abbiamo deciso di organizzare anche quest’anno il tradizionale Festone di San Matteo della Decima; come per la Fiera d’Autunno nel capoluogo, è stata una scelta ponderata e condivisa con la rete dei commercianti e delle associazioni locali”.

Venerdì 9 ottobre la manifestazione inizierà all’insegna dello sport e del divertimento: dalle ore 17 alle 19 l’Associazione Ciclistica “G. Bonzagni” invita gli appassionati di bicicletta presso il circuito protetto di mountain bike “Giulio Pagnoni”, in via Cimitero vecchio (per partecipare all’evento occorre essere muniti di casco); alle ore 18 in piazza Mezzacasa andrà in scena “Reci Mix”, a cura dell’associazione Recicantabuum, che metterà insieme parti dei vari spettacoli che nella scorsa primavera sono saltati a causa del lockdown; seguirà l’apertura delle aree commerciali, degli spazi a cura dell’associazionismo, dell’area street food in via Cento e del “Villaggio Agricolo”, allestito in piazza Fratelli Cervi da aziende agricole e associazioni locali per tutta la durata della manifestazione. Alle ore 21, il palco in piazza Mezzacasa ospiterà “Il microfono è vostro”, un nuovo spettacolo musicale dell’associazione Recicantabuum che coinvolgerà il pubblico presente.

Sabato 10 ottobre alle ore 10 il Circolo Arci Decima propone “Lungo il canale si fa il Festone”, passeggiata guidata da Sandra Sazzini con ritrovo alle 9.45 nel parcheggio di “Un posto dove andare”, in via Sicilia 1 (posti limitati, prenotazioni al numero 334.1035195). Nel pomeriggio, alle ore 15 presso il campo da basket all’aperto in via Cento, l’Associazione Bunker organizzerà il contest per aspiranti writers “Street Art Exhibition & Live Painting”, accompagnato da dj set. In contemporanea, presso il Villaggio Agricolo si svolgerà “La Zucca!”, laboratorio per bambini a cura del Circolo Arci Decima, che mostrerà come intagliare, creare e cucinare questo tipico ortaggio autunnale. A seguire, alle ore 16 il Sindaco Lorenzo Pellegatti porterà il proprio saluto in occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’associazione La Decima Scuola, che per tutti i giorni della manifestazione proporrà attività ludiche per bambini presso il Villaggio Agricolo. Dalle 16.30 alle 19.30, nella piazzetta del Centro civico (via Cento 158/a), appuntamento con “Fare Donare Poesia”, letture e assaggi individuali dal vivo di poesie e filastrocche per bambini, ragazzi e adulti a cura della Biblioteca “R. Pettazzoni”, in collaborazione con l’associazione Raku e i lettori volontari della biblioteca: diverse postazioni di lettori saranno sparse per la piazzetta e i passanti potranno accedervi uno per volta, sedendosi materialmente di fronte al proprio lettore prescelto per ascoltare una poesia o filastrocca, letta appositamente per lui. Il programma della giornata si concluderà alle ore 21 in piazza Mezzacasa con lo spettacolo comico cabarettistico “Scusate se esisto”, portato in scena con irresistibile verve dall’attore e show man Francesco Damiano, celebre per le partecipazioni a “Zelig” e “Italia’s got Talent”.

Domenica 11 ottobre alle ore 10 presso il “Villaggio Agricolo” attività per bambini per conoscere da vicino alcuni animali addomesticati. Alle ore 16 presso il campo da basket in via Cento verranno presentati i lavori di street art con dj set a cura dell’Associazione Bunker. In contemporanea, presso il Villaggio agricolo, tutti i bambini potranno divertirsi a riscoprire un’altra tradizione contadina, la pigiatura dell’uva. Dalle ore 16.30 in piazza Mezzacasa le associazioni sportive del territorio coinvolgeranno tutti i presenti in un pomeriggio pieno di allegria e divertimento con attività sportive, musicali, e danza. Alle ore 20 la manifestazione si concluderà con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

Inoltre, presso il Chiesolino, l’oratorio dedicato alla Beata Vergine che si trova all’incrocio tra via Cento e via San Cristoforo, sarà possibile visitare due mostre a cura dell’associazione Marefosca, che sono state allestite in occasione del bicentenario dell’edificio: “Molti i passanti, pochi i Santi” con opere selezionate dallo scultore Claudio Nicoli e “200 anni di vita” a cura di Floriano Govoni, aperte il sabato dalle ore 16.30 alle 18.30, la domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30.

Da segnalare, inoltre, il ricco programma delle celebrazioni religiose presso la Parrocchia di San Matteo della Decima, in occasione della Festa del Ringraziamento della Beata Vergine: sabato 10 ottobre alle ore 10.30, Santa Messa per gli anziani; domenica 13 ottobre, Sante Messe alle ore 8.30, 10 e 11.30; ore 18.30, Rosario; ore 19, Vespro e processione; ore 19.30, benedizione alla comunità e uscita con l’immagine di Maria sul sagrato della Chiesa. In seguito alle restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, la Pesca tradizionalmente organizzata dalla Parrocchia per il Festone viene sostituita da una lotteria.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione per contenere la diffusione del Covid-19: obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, utilizzo del gel igienizzante per le mani, ordinazione da asporto consentita con consumazione a domicilio, ma non nelle strade e piazze all’interno dell’area del Festone; ai varchi di accesso e all’interno della manifestazione sarà presente personale incaricato per vigilare e ricordare le regole. Per partecipare agli spettacoli in piazza Mezzacasa è necessario prenotarsi, telefonando al numero 051.6831796, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per consultare il programma completo di questa edizione e avere informazioni sulle modifiche alla viabilità previste in occasione della Fiera d’Autunno consulta il sito www.comunepersiceto.it

