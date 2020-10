Anzola, commemorazione dei caduti di tutte le guerre e dei defunti

Quest’anno, pur nel difficile e attuale contesto di emergenza sanitaria, il Comune vuole onorare e rendere omaggio ai caduti di tutte le guerre, non dimenticando i tanti militari e civili che hanno sacrificato la loro esistenza agli ideali di Libertà, di Democrazia e di Indipendenza.

Ricordare quei tragici avvenimenti è riportare alla luce una parte fondamentale della nostra memoria collettiva che rappresenta un monito per costruire con determinazione la pacifica convivenza in una logica di rispetto reciproco, fondamento del progetto europeo. L’Italia ripudia la guerra, l’art 11 della nostra Costituzione, prodotto della nostra Storia e conquista del secondo conflitto mondiale, è sempre lì a ricordarlo. L’impegno della Pace deve essere la religione di tutti i popoli, processo che porta con sé serenità, benessere, e contribuisce all’evoluzione della società e al perfezionamento di ogni civiltà. La Pace ha bisogno di avere eroi civili del bene comune, di garanzie di giustizia di affermazione di una coscienza civica e democratica tesa alla condivisione e all’accoglienza.

Purtroppo, a seguito delle restrizioni normative per contrastare la diffusione del Covid-19, la cerimonia si svolgerà in ASSENZA DI PUBBLICO (Dpcm del 24 ottobre 2020).

Dalle ore 9,30 dal Municipio partiranno verso i luoghi di commemorazione: il Sindaco Giampiero Veronesi, il Vice Sindaco Giulia Marchesini, gli Assessori Iris Belletti, Carmine Maddaloni, Francesca Marchesini, Danilo Zacchiroli, il Maresciallo Luca Ghirelli, i Carabinieri, alcuni rappresentanti dell’ANPI, degli Alpini.

Saranno deposte contemporaneamente corone e mazzi di fiori nei seguenti luoghi:



• ai Monumenti ai Caduti in Piazza Berlinguer e in Piazza Giovanni XXIII, • al cimitero del Capoluogo, presso la Cappella dei Sindaci e presso le tombe dei Partigiani.

• alla Rotonda Caduti di Nassirya,

• ai Cippi Bosi Merighi e Zavattaro,

• presso la Caserma dei Carabinieri targa Micelli

Il 2 di novembre gli Amministratori Comunali parteciperanno alla Commemorazione dei defunti.

Un momento di riflessione per ricordare gli affetti più cari, coloro che non vi sono più, in una dimensione collettiva di questa ricorrenza che ci avvicina – nella condivisione della memoria – a donne, uomini e famiglie.

Il Sindaco Giampiero Veronesi, la Vice Sindaco Giulia Marchesini, l’Assessore Danilo Zacchiroli saranno presenti nelle diverse Comunità Parrocchiali del Territorio:

presso il cimitero del capoluogo alle ore 10,30 Messa e Benedizione delle tombe;

presso Santa Maria in Strada alle ore 9 Messa e Benedizione delle tombe;

presso il cimitero di San Giacomo del Martignone alle ore 11 un momento di preghiera e Benedizione delle tombe.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola